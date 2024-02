Justin Bijlow moet bij Feyenoord zoveelste mentale klap verwerken: 'Dat doet mij ook echt wel wat'

"Ik voelde gewoon zijn teleurstelling." Het zijn de woorden van voormalig Feyenoord-keeper Joop Hiele die zondagmiddag oud-pupil Justin Bijlow opnieuw geblesseerd naar de grond zag gaan tijdens AZ-Feyenoord. Hiele sprak met Sportnieuws.nl over de zoveelste tegenvaller voor de onfortuinlijke Feyenoord-keeper.

Zondagmiddag, bij de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen AZ, ging het weer mis voor Feyenoord-keeper Justin Bijlow. Bij een inspeelbal op Quilindschy Hartman keek hij geschrokken over zijn schouder en voelde volgens teamgenoten een enorme steek in zijn kuit. Hij hinkte wat en ging direct op de grond zitten, in tranen vroeg hij de arbitrage om het spel stil te leggen.

Feyenoord in matig duel maar net te sterk voor AZ, Justin Bijlow zorgt voor flinke domper Feyenoord heeft met hakken over de sloot gewonnen in Alkmaar. De nummer twee van de competitie scoorde al vroeg de 0-1 en bepaalde daarmee de eindstand. De drie belangrijke punten zijn daarmee binnen voor Feyenoord, maar de blessure van Justin Bijlow zal als het grootste verlies van de dag voelen.

Een nieuwe blessure, die op het oog niet zomaar over is, voor de onfortuinlijke doelman. Bijlow heeft de afgelopen jaren nogal wat blessureleed gehad aan zijn knie, voet en pols. Nu lijkt er een probleem met zijn kuit te zijn, al moet een definitieve prognose nog volgen.

'Bijlow is ervaringsdeskundige'

Hiele, oud-keeperstrainer van de doelman, zag het met lede ogen aan. "Ik voelde vooral teleurstelling toen ik hem naar het gras zag gaan. Ik ken hem al sinds zijn jeugd, dus ik weet wat voor jongen het is. Ik weet daarom ook wat hij allemaal doet om fit te zijn. Het is treurig om te zien dat het erop lijkt dat het weer een totaal andere blessure is."

Bijlow voelde zelf meteen aan dat het absoluut niet goed zat. "Zijn reactie is ook volkomen logisch. Hij is ondertussen ervaringsdeskundige dus weet precies wanneer iets heel erg fout zit, of wanneer iets wel meevalt", zegt Hiele. "Om hem dan, als jongen die normaal mentaal erg sterk is, zo huilend op het veld te zien zitten... Dan doet mij dat ook echt wel wat."

Mentaal aspect

Het betekent een zoveelste mentale klap voor Bijlow, die net weer lekker in zijn vel zat na zijn vorige blessure. Toch denkt Hiele dat hij gauw weer de knop kan omzetten. "Met blessures en herstelperiodes houdt elke speler wel rekening, zeker met de drukke agenda's van nu. Blessures zijn dan onvermijdelijk, dus dat risico calculeer je in. Ik ga ervan uit dat hij sterk terug gaat komen. Eerst zal hij balen, maar daarna gaat de knop bij hem om. Dat weet ik zeker."

Eerder zette Hiele al zijn vraagtekens bij het vele blessureleed dat de keeper had, toen gaf hij aan dat er gekeken moest worden naar al die blessures. "Ja, dat vind ik nog steeds. Ik wil ook echt niet met de vinger wijzen, maar misschien zit er achter de komma nog winst om toch optimaal zijn herstel en vooral zijn belastbaarheid te meten. Zo krijgt Bijlow nog meer ondersteuning."

Hulp voor Bijlow

Mentale begeleiding in een periode van herstel is vaak van groot belang, zeker nu Bijlow voor de zoveelste keer geblesseerd is. Dat keepen een individueel vak is, heeft daar volgens Hiele geen voordeel bij. "Nee, of je nou keeper, linksback of spits bent; je gaat altijd eerst een individueel traject in. Uiteindelijk is en moet het allemaal maatwerk zijn, om iemand zo goed mogelijk terug te brengen." Het allerbelangrijkste volgens Hiele is dat er - zeker op mentaal vlak - geluisterd wordt naar Bijlow. "De weg naar herstel is voor iedereen verschillend, iedereen gaat anders met zo'n klap om."

Woensdag speelt Feyenoord thuis voor de beker tegen AZ, waar Bijlow zonder tegenbericht waarschijnlijk niet bij zal zijn. Een dezer dagen zal er uitsluitsel komen over zijn blessure en zijn beschikbaarheid voor de komende tijd. Slot zei zondag op de persconferentie dat het waarschijnlijk wel een blessure van weken zal zijn.