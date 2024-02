KKD-koploper Willem II komt met groot nieuws: duizendpoot Martin van Geel vertrekt na dit jaar

Martin van Geel heeft aangegeven dat hij na dit seizoen vertrekt bij Willem II. De bestuurder is in Tilburg nog technisch en algemeen directeur tegelijk. Dat is hem echter te veel, waardoor hij zijn taken binnenkort neerlegt.

De bestuurder van de Tilburgers kiest ervoor om na het huidige seizoen zijn taken anders in te zetten. "Na 29 jaar aan diverse clubs in verschillende rollen leiding te hebben gegeven, kies ik ervoor om niet langer de eindverantwoordelijkheid bij een club te dragen. Na dit seizoen wil ik mijn kennis en ervaring op een andere manier inzetten", vertelt Van Geel op de website van de Tilburgers.

Promotie

Van Geel zal dus niet met Willem II de Eredivisie ingaan, mochten de Tilburgers promoveren. Op dit moment ziet het er goed uit, aangezien zijn club met 5 punten voorsprong op de eerste plek staat in de Keuken Kampioen Divisie. Van Geel was ook al directeur tijdens de degradatie en hij hoopt dat dit smetje op zijn loopbaan nog gerepareerd kan worden alvorens hij vertrekt. "Dat laatste kan dit seizoen worden hersteld, de voortekenen zijn positief, maar we zijn er zeker nog niet."

Toekomst

Van Geel vertelt wel dat hij niet uit het voetbal zal verdwijnen. Welke rol hij na dit seizoen aan gaat nemen weet hij nog niet, maar hij wil wel in zijn favoriete sport actief blijven. "Ik hoop in de toekomst mijn kennis en ervaring op een andere manier in te kunnen zetten voor de voetbalwereld, maar dit is iets waarover ik pas na het seizoen ga nadenken. Over de exacte invulling heb ik nog geen vast omlijnd idee. Voorlopig is dat ook totaal onbelangrijk en moet alles in het teken staan van een terugkeer van Willem II op het hoogste podium, daar moet binnen de club de volledige focus op zijn."

