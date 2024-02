Lucas Ocampos wordt in z'n kont geprikt door fan: 'Als dit bij de vrouwen gebeurt...'

Een heel vreemd incident bij de wedstrijd van Rayo Vallecano tegen Sevilla (2-1 voor Sevilla). Oud-Ajacied Lucas Ocampos werd daar tijdens een ingooi door aan Rayo-fan in zijn kont geprikt.

Ocampos ging eerst zelf verhaal halen bij de mannelijke fan, wat hem op een beetje boegeroep kwam te staan. De buitenspeler van Sevilla besloot vervolgens om wat spelers van Rayo Vallecano erbij te halen, zoda zij het probleem konden oplossen. Die leken het probleem af te doen met een aai over de bol en een tik op de schouder bij de fan.

Na een halfuur spelen kreeg een Rayo-fan opeens last van een hersenkronkel, toen hij de billen van Ocampos vlak voor zich zag. De 29-jarige speler - die een half seizoen op huurbasis bij Ajax speelde - wilde ingooien, totdat hij opeens in zijn billen werd geprikt.

Ocampos zei zelf in de Spaanse media: "Ik geloof niet dat alle Rayo-fans zo zijn, want we worden altijd met respect behandeld, maar er is altijd een dwaas bij. Laten we hopen dat dit niet vaker voorkomt. Als dit in het vrouwenvoetbal gebeurt... Ik heb me ingehouden, omdat ik twee dochters heb en ik hoop dat hen dit nooit zal overkomen."

Sevilla zei in een statement dat dit volledig ongepast is. 'We hopen dat er passende maatregelen worden genomen. Dat hebben we aan La Liga kenbaar gemaakt. Wij steunen Ocampos, die rustig bleef en ondanks het onaanvaardbare gedrag zijn enorme professionaliteit toonde.'