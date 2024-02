Marco van Basten grapt over Barcelona-gerucht: 'Ik ga alleen als hoofdtrainer'

Marco van Basten werd deze week gelinkt aan een overstap naar FC Barcelona. Daar zou hij de rechterhand van Frank Rijkaard moeten worden, die op zijn beurt Xavi moet opvolgen. Bij Ziggo Sport reageerde Van Basten op die geruchten.

"Ik heb het gelezen en gehoord, maar ga alleen als hoofdtrainer", grapte Van Basten. "Het wordt daar misschien een keer gezegd of geopperd en komt dan in de krant. Ik moet daar wel om lachen, maar ik moet er niet aan denken", zei hij resoluut.

'FC Barcelona wil Frank Rijkaard en Marco van Basten als trainersduo' Bijzonder nieuws uit Spanje: in de zoektocht naar een nieuwe trainer is FC Barcelona uitgekomen bij oude bekende Frank Rijkaard. Ook zou Marco van Basten in beeld zijn als zijn assistent-trainer.

Van Basten heeft al lang geen ambities meer in de trainerswereld. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal trainde AZ voor het laatst in 2014/15 en was daarna nog assistent bij die club en later Oranje.