Nederland begint tegen Engeland met een groot voordeel aan de halve finale op het EK

Het Nederlands elftal gaat woensdag proberen om voor de tweede keer de finale van het EK te halen. Oranje moet dan zien af te rekenen met Engeland in de halve finales. Uit de statistieken blijkt dat Nederland een groot voordeel heeft ten opzichte van de aanstaande tegenstander.

Nederland versloeg zaterdag in de kwartfinale Turkije, terwijl Engeland na strafschoppen te sterk was voor Zwitserland. Het was voor beide ploegen een zwaar duel, maar de ploeg van bondscoach Ronald Koeman slaagde erin om de klus binnen 90 minuten te klaren. Dat lukte ook tegen Roemenië in de achtste finales en ook in die ronde had Engeland tegen Slowakije een verlenging nodig.

Twee marathons verschil

Engeland heeft dit toernooi dus al twee keer een verlenging moeten spelen en dat betekent dat het al 510 minuten heeft gevoetbald, terwijl Nederland nog 'maar' 450 minuten op het veld stond. De Engelsen, waarvan een groot deel ook nog eens een lang seizoen heeft gehad met de Premier League en de Europese wedstrijd, hebben dus veel meters in de benen. Dat blijkt wel uit de statistieken van de UEFA.

De UEFA houdt namelijk bij hoeveel kilometer de spelers hebben afgelegd en daaruit blijkt dat het verschil tussen Nederland en Engeland enorm is. De teller staat bij de spelers van Oranje in totaal op 543 kilometer. De Engelsen hebben al 630 kilometer gelopen. Een verschil van 87 kilometer, ruim twee marathons dus.

Reijnders kan niet tippen aan Rice

Tijjani Reijnders is bij Nederland verantwoordelijk voor het grootste deel van de kilometers. Hij liep in totaal 49,4 kilometer en staat daarmee net boven Jerdy Schouten (48,8) en Memphis Depay (48,6) op dit EK. Reijnders staat op de ranglijst van alle spelers slechts op plek 30.

Om aan te geven hoe groot het verschil is in gemaakte kilometers tussen beide landen: er zijn liefst zeven Engelsen met meer kilometers in de benen. Declan Rice schiet er van die spelers dan weer ver bovenuit. Hij heeft liefst 63,9 kilometer gelopen en daarmee is er geen enkele speler die meer heeft gelopen dit EK. Ook Phil Foden, Kyle Walker, Jude Bellingham, Harry Kane, John Stones en Bukayo Saka hebben al meer kilometers afgelegd dan Reijnders.

Duel in Dortmund

Nederland en Engeland treffen elkaar aanstaande woensdag in Dortmund. In dat stadion speelde Oranje nog niet. Het is fijn voor de Nederlandse supporters, want zij hoeven niet ver over de grens te reizen om de wedstrijd bij te wonen. Beide teams trappen om 21.00 uur af. Het wordt de eerste ontmoeting op een groot toernooi sinds het EK van 1996.

