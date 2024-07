Engeland niet bang voor Nederland vanwege zwakte achterin: 'Heb er vertrouwen in'

Nederland bereikte zaterdag na een zwaar gevecht tegen Turkije de halve finales van het EK. Oranje treft daarin woensdag Engeland, maar hoe kijken ze daar eigenlijk naar het Nederlands elftal? Het lijkt erop dat ze zich weinig zorgen maken voor de halve finale.

Engeland bereikte zelf de halve finales door na strafschoppen te winnen van Zwitserland. In eigen land is er al het hele toernooi kritiek op bondscoach Gareth Southgate vanwege het slechte spel, maar toch hebben de Engelsen de laatste vier weten te halen. Daar kan een vergelijking met Oranje worden getrokken, want na de nederlaag tegen Oostenrijk was de kritiek niet mals. Toch bereikte Nederland de halve finales en daarin treft het dus Engeland.

Niet briljant

The Daily Mail ziet wel kansen voor de Engelsen om voor het tweede EK op rij de finale te halen. Onder de indruk van Nederland zijn ze niet echt: 'Dit is geen briljant Oranje. Sterker nog, vrij gemiddeld." Toch zien ze wel een belangrijke kwaliteit: "Ze hebben vechtlust en weigeren om te verliezen."

Ook realiseren ze zich dat Engeland zelf nog maar weinig heeft laten zien dit toernooi. Het won slechts één wedstrijd binnen de reguliere speeltijd en ontsnapte ternauwernood aan uitschakeling tegen Slowakije en Zwitserland. "Nederland zal denken dat Engeland ook geen geweldige ploeg is en ze hebben de geschiedenis aan hun zijde", verwijst de krant naar de onderlinge balans tussen beide landen.

'Heb er vertrouwen in'

The Guardian is ook op de hoede voor het Nederlands elftal. Ze zien daar een stijgende lijn sinds de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk in de groepsfase: "Wat een ommekeer is het. Toen werden ze weggespeeld door Oostenrijk en werden de messen geslepen voor Koeman en zijn mannen. Nu hebben ze de titel binnen handbereik."

Analist Gary Neville, die het afgelopen seizoen Manchester United-trainer Erik ten Hag regelmatig onder vuur nam, hield zich bij ITV in het midden: "Dit wordt een fantastische wedstrijd. We hadden ze zelfs al in de tweede ronde kunnen hebben, maar toen werd het Slowakije voor ons." Collega-analist en oud-international Joleon Lescott waagde zich wel aan een voorspelling: "Ik heb er vertrouwen in dat we ze gaan verslaan."

Engels publiek niet bang voor Van Dijk

De Engelse voetbalkijkers lijken sowieso niet echt onder de indruk te zijn. Bij Sky Sports en de BBC kreeg het publiek de kans om de spelers van Oranje cijfers te geven voor het duel met Turkije. Daar blijkt uit dat ze genoeg kansen zien voor hun team. Bij Sky Sports kregen alle spelers wel een voldoende, maar Cody Gakpo was met slechts een 6,5 de beste. Van de Ven volgde met een 6,3 en voor de rest kreeg iedereen tussen de 5,5 en 6.

De mensen die het EK volgen bij de BBC zijn een stuk positiever over spelers als Wout Weghorst, Micky van de Ven, Stefan de Vrij en Gakpo, maar één speler krijgt er hard van langs. Waar de vier genoemde spelers allemaal een 7,5 krijgen, moet Virgil van Dijk het doen met een 4,3. Het is wel duidelijk waar de Engelsen denken dat de zwakke plek van Oranje ligt.

