Noa Vahle ontbrak bij Vandaag Inside en daar had juist Rene van der Gijp alle begrip voor

De kijkers van Vandaag Inside moesten het zondagavond zonder Noa Vale doen. De 24-jarige, populaire verslaggeefster zit al weken in Duitsland om de liefhebbers op de hoogte te houden van de EK-ontwikkelingen bij Oranje, maar bleek Wolfsburg even te hebben verlaten.

Presentator Wilfred Genee deelde mee dat Vahle ontbrak, omdat ze de verjaardag van haar moeder wilde vieren. Linda de Mol wordt maandag 60 jaar en dat was reden voor een feestje. Rene van der Gijp gaf haar groot gelijk. De oud-voetballer miste tijdens het EK zelf twee uitzendingen vanwege privé-omstandigheden. De eerste keer omdat zijn zoon 20 werd, de tweede keer omdat die zijn schooldiploma kreeg.

Verlaten snelweg

Vahle feliciteerde haar moeder ook digitaal met haar zestigste verjaardag. De sportverslaggeefster noemt De Mol maandag op Instagram onder meer "de liefste mama". "Mijn beste vriendin, grootste voorbeeld en sterkste vrouw die ik ken", vervolgt Vahle bij de jeugdfoto.

Ook deelde ze een beeld van een vrijwel verlaten snelweg, vanmorgen iets na vijf uur. Rijdend op de linkerbaan, houdt ze haar hand voor de kilometerteller. Inmiddels is Vahle weer terug in Wolfsburg.

Kritiek op Van der Gijp

De afwezigheid van Van der Gijp eerder dit toernooi zorgde voor wat kritische kanttekeningen. Zo begreep Privé-verslaggever Jan Uriot het 'heel raar'. Derksen sprong meteen in de bres voor zijn collega. "Waar bemoeien mensen zich mee?", vroeg de beroepsmopperaar zich af.

"Wij vinden het heel sociaal, zoiets zou hij vroeger nooit doen", aldus Derksen over Van der Gijp. "Het is heel erg goed wat hij doet. En dan is er een of andere flapdrol van een roddelblad die daar een mening over heeft."

Moeder overleden

Derksen was mede zo fel in zijn kritiek, omdat hij juist zoveel bewondering heeft voor de transformatie die Van der Gijp heeft ondergaan. "Toen René zijn ex-vriendin overleed, moest hij plotseling zijn zoon nemen", vertelde hij over het drama van acht jaar geleden. "Daar hebben wij ons best wel zorgen om gemaakt, omdat René leefde als een vrijgezel. Maar dat heeft hij fantastisch opgepakt."

Valentijn Driessen

Vahle werd zondagavond vervangen door Valentijn Driessen.