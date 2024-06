Ondanks flinke tegenvaller krijgen Engelse voetballers vandaag vriendinnen op bezoek, maar deze Nederlandse ontbreekt

Hoewel het Engelse elftal in eigen land flink onder vuur ligt, heeft bondscoach Garreth Southgate besloten dat het vandaag toch de hoogste tijd is voor ontspanning. De spelersvrouwen mogen langs komen in het Blankenhain Golf Resort waar de selectie verblijft.

Engeland werd voor aanvang van het EK voetbal door velen als de topfavoriet gezien, maar kan vooralsnog weinig indruk maken. De eerste wedstrijd in Groep C werd met 1-0 gewonnen van Servië, maar donderdag hield Denemarken de mannen van Southgate op 1-1. En het spel was ook weinig hoopgevend. Een flinke tegenvaller voor alle betrokkenen.

Harry Kane

En dus slijpen de analisten en verslaggevers de messen. Vooralsnog is vooral de bondscoach de gebeten hond. Engeland zou veel te behouden spelen. Maar ook topscorer Harry Kane krijgt ervan langs. Zijn spel zou niet passen bij de kwaliteiten van de rest van het elftal. Anderen stellen dan weer dat het elftal zich maar aan de doelpuntenmachine van Bayern München aan moet passen. Dinsdag speelt Engeland de laatste groepswedstrijd, daarin is Slovenië de tegenstander.

WAGS

Vrijdag is het dus tijd voor de vrouwen en vriendinnen van de Engelse spelers, bekend als de WAGs, om een bezoek te brengen aan hun partners. Wellicht dat zij het elftal kunnen inspireren. Volgens Engelse media legde de voetbalbond een miljoen euro neer om alle 94 kamers in het Weimarer Land Golf en Spa resort af te huren.

Jude Bellingham

Eén van de Engelse sterren, de grootste, zou aan het daten zijn met een Nederlands, zo wilden de geruchten. Maar Engelse media stellen vandaag dat de gesuggereerde relatie tussen Jude Bellingham en Laura Celia Valk helemaal niet bestaat. Het zou slechts een publiciteitsstunt van een marketeer van het Pretty Little Thing zijn, een kledingmerk waarvoor Laura Celia model is. Haar zullen we vandaag vermoedelijk dus niet zien.

Ollie Watkins' vriendin Ellie Alderson © Getty Images

Dani Dyer, vriendin van Jarrod Bowen. © Getty Images

Megan Davidson, vrouw van doelman Jordan Pickford. © Getty Images

Tolami Benson, vriendin van Bukayo Saka. © Getty Images.

Katie Goodland, vrouw van Harry Kane. © Getty Images

Annie Kilner, vrouw van Kyle Walker.

Conor Gallaghers vriendin Aine Kennedy. © Getty Images