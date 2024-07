Oranje-back Micky van de Ven heeft een bekende vader, dit is waar je hem misschien van kent

Micky van de Ven kwam op het EK tot nu toe twee keer binnen de lijnen voor Oranje. De verdediger van Tottenham Hotspur kwam tegen zowel Polen als Oostenrijk binnen de lijnen voor Nathan Aké. Zijn vader Marcel volgt de loopbaan van zijn zoon op de voet.

Opsporingsexpert en voormalige undercoveragent Marcel van de Ven is trots op zijn zoon Micky. Van de Ven is zelf bekend van onder meer de tv-programma's Hunted en Ontvoerd en gaat naar alle wedstrijden van zijn voetballende zoon.

"Die jongen had een droom en er was geen plan B, dat kan ik je vertellen", zei Van de Ven bij RTL Boulevard over zijn 23-jarige zoon. "Ik ga elk weekend naar Engeland. Wij steunen hem volledig."

Vader Van de Ven is er ook steeds bij op het EK, vertelde hij. "De laatste dagen waren familiedagen en dan kijk ik om mij heen en zie ik al die ouders en ik denk dat iedereen trots is als je kind op zo'n podium mag spelen, of in elk geval erbij mag zijn."

Marcel van de Ven en zijn zoon Micky. © Getty Images

Vriendin van Micky van de Ven

Ook de vriendin van Micky, Sterre van Bakel, volgt de carrière van de linkspoot op de voet. Ze bekijkt de wedstrijden van haar vriend het liefst van de tribune, maar als het op strafschoppen aankomt, kijkt ze even de andere kant op: