Oud-international Ruud Vormer neemt ingrijpend besluit: 'Dat had ik nooit gedacht'

Ruud Vormer hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De oud-international en voormalig speler van AZ, Roda JC, Feyenoord en Club Brugge neemt vroegtijdig afscheid van Zulte Waregem, waar hij nog een contract had.

"Nooit in mijn leven had ik gedacht om zo'n geweldige en gelukkige carrière te maken als voetballer", zegt Vormer in een videoboodschap. "Maar na al die jaren met passie, inzet en voetbalgenot is het nu tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Een hoofdstuk waarbij ik vaarwel zeg aan mijn actieve carrière, eentje waarbij ik mijn voetbalschoenen niet langer aantrek. Bedankt voor alles."

Vormer doorliep de jeugdopleiding van AZ. Hij maakte onder Louis van Gaal zijn debuut als profvoetballer in Alkmaar, maar kon niet uitgroeien tot basisspeler. Daarop maakte hij de stap naar Roda JC. In Kerkrade werd Vormer al snel een belangrijke speler en behaalde hij tweemaal de play-offs voor Europees voetbal. Na vier jaar bij de Limburgers stapte hij transfervrij over naar Feyenoord. Daar werd hij onder Ronald Koeman geen vaste basisspeler.

Gouden Schoen

Na twee jaar als reserve in Rotterdam trok Vormer naar Club Brugge en dat was misschien wel de beste transfer die hij had kunnen maken. De middenvelder groeide uit tot een absolute sterkhouder van de Belgische topclub. Hij werd vijf keer landskampioen, won viermaal de super cup en legde één keer beslag op de beker. Vormer won zelfs de Gouden Schoen als beste speler van de competitie in 2017.

In januari 2023 vertrok hij op huurbasis naar Zulte Waregem. Daarmee degradeerde hij uit de hoogste Belgische competitie. Desondanks stapte hij in de zomer definitief over naar de club. Ondanks een contract tot medio 2025 houdt Vormer het nu dus voor gezien als voetballer.

Nederlands elftal

In 2018 mocht Vormer als dertigjarige nog debuteren in de nationale ploeg. Hij speelde drie oefenwedstrijden onder Ronald Koeman en viel onder interim-coach Dwight Lodeweges één keer in tijdens de Nations League. Bij die vier interlands bleef het.