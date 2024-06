'Phillip Cocu in gesprek met PSV over terugkeer in andere rol'

Phillip Cocu is in gesprek met PSV. De voormalig speler én trainer van de club zou de nieuwe hoofd opleidingen van de Eindhovense club kunnen worden.

Daarmee zou hij het stokje nemen van Ernest Faber, die vanaf 1 juli de overstap maakt naar het Australische Adelaide United. Faber was de assistent-trainer van Cocu, toen hij de hoofdtrainer was van PSV. Cocu werd driemaal kampioen met PSV, won eenmaal de beker en tweemaal de Super Cup als trainer.

In 2018 vertrok hij bij de club, voor avonturen bij Fenerbahçe, Derby County en als laatste bij Vitesse. Sinds november 2023 zit Cocu zonder baan, toen hij wegging bij Vitesse. De Arnhemse club deed het op sportief gebied na zijn vertrek nog minder en ook op financieel vlak ging het mis bij Vitesse. De club is nu gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie.

Talenten begeleiden

PSV zegt tegen het Algemeen Dagblad vereerd te zijn dat een clubicoon de club wil helpen. Zijn functie zou gaan bestaan uit het begeleiden van talenten die net tussen de opleiding van PSV en het eerste elftal in hangen. De club heeft al langer de wens dat iemand die rol op zich gaat nemen.

Peter Bosz

Peter Bosz blijft dus gewoon de hoofdtrainer van PSV. Ook niet gek, want de trainer loodste de Eindhovenaren naar het eerste kampioenschap in zes seizoenen. Bosz hoopte zelfs op een ongeslagen seizoen met PSV, maar uiteindelijk voor zijn formatie één keer. NEC bleek de enige ploeg in Nederland te zijn die de Eindhovenaren kon verslaan (in de competitie).

Phillip Cocu

Cocu was een zeer succesvolle speler. Hij kwam tot precies honderd interlands voor Oranje en speelde zes seizoenen bij FC Barcelona.