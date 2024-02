Quincy Promes moet schadevergoeding betalen aan zijn neef voor het steken in z'n been

De rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat Quincy Promes een schadevergoeding moet betalen aan zijn neef. In juli 2020 stak de voormalig voetballer van Ajax z'n neef in z'n been met een mes tijdens een familieruzie.

Hoe hoog de schadevergoeding wordt, is nog niet bekend. Daarvoor moet weer een andere zaak dienen. De neef en zijn advocaat Moszkowicz zeggen dat ze voor vele tonnen willen claimen. De advocaten van Promes schatten in dat dat bedrag vele malen lager gaat zijn.

Gaat Promes dit betalen?

Met betrekking tot zijn celstraffen komt Promes makkelijk onder die straffen uit, omdat hij in Rusland niet opgepakt kan worden. Zo gauw de voetballer naar een land gaat met samenwerkingsverbanden met Nederland, kan hij worden opgepakt en uitgeleverd. Maar voor deze schadevergoeding hoeft Promes in principe niks te doen. Justitie heeft namelijk al een tijdje beslag gelegd op een villa van Promes in Leidsche Rijn. Uit angst dat Promes niet zou gaan betalen. Vanuit die villa, die zo'n 630.000 euro waard is, kan de schadevergoeding geregeld worden.

Promes wilde zelf een uitspraak

Het hof stelde de partijen eerder in de gelegenheid samen tot een oplossing te komen, maar dat gebeurde niet. Na telefonisch contact met hun cliënt zeiden Promes' advocaten dat er geen bereidheid is de zaak zelf tot een oplossing te brengen en dat het hof dus met een uitspraak moet komen. Promes stelt zich op het standpunt dat hij niets heeft misdaan en is volgens zijn advocaten niet bereid om afspraken te maken.

De neef beschuldigt Promes ervan dat die hem tijdens een feest in Abcoude in juli 2020 tijdens een ruzie in een knie heeft gestoken. Promes is daarvoor strafrechtelijk vervolgd. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot achttien maanden cel. Ook bij de strafzaak was Promes niet zelf aanwezig. De celstraf kan hij pas uitzitten als hij opgepakt wordt. Zolang hij in Rusland voetbalt en verblijft, ontkomt Promes aan die straf.

Neef wilde schikking

Ook in de strafzaak heeft Promes hoger beroep aangetekend tegen de 18 maanden celstraf die hij kreeg opgelegd. De neef zei tegen het hof dat hij nog steeds kampt met de gevolgen van het steekincident, zowel fysiek als mentaal. Hij kan niet meer werken en wordt veelvuldig aangesproken op de kwestie. Hij had wel graag een schikking gezien, zodat hij verder kan met zijn leven.

Drugs

Promes is ook nog verwikkeld in een strafzaak over grootschalige import van cocaïne. Deze diende ook al eerder. 14 februari is de uitspraak.