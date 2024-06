Scheidsrechter staakt EK-wedstrijd: noodweer teistert Duitsland - Denemarken

De wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken op het EK voetbal is zaterdagavond stilgelegd. Halverwege de eerste helft scheerden er bliksemschichten door de lucht boven het stadion in Dortmund. Het noodweer wat al de hele avond dreigde, was de reden om het duel stil te leggen.

De Engelse scheidsrechter Michael Oliver stond in verbinding met de UEFA, maar zag het onweer zelf ook boven het stadion van Borussia Dortmund. Aangezien het dak niet dicht kan, kon de arbiter niet anders dan het spel even stil te leggen. In afwachting van wat er boven de West-Duitse stad zou gebeuren.

Volg alles rond Duitsland - Denemarken in ons liveblog!

Afgekeurde goal

De eerste helft werd verder gekenmerkt door een vroege goal van Duitsland. Nico Schlotterbeck kopte uit een corner hard raak, maar in de aanloop naar de goal blokkeerde hij een Deense verdediger. Daardoor kon Oliver niet anders dan de goal af te keuren. Toen Oliver na een half uurtje de wedstrijd staakte, stond het dan ook nog 0-0.

Record van Manuel Neuer

De Duitse doelman Manuel Neuer maakt tegen Denemarken voor de 38ste keer zijn opwachting in de nationale ploeg tijdens een EK- of WK-eindronde. Daarmee evenaart hij voormalig middenvelder Bastian Schweinsteiger. De 38-jarige Neuer speelt bovendien zijn 19e wedstrijd op een EK. Schweinsteiger staat op achttien duels. Toni Kroos komt na het treffen met de Denen ook op achttien.

