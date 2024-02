Scheidsrechters voor komende Eredivisie-speelronde: Bas Nijhuis fluit Ajax - NEC

De scheidsrechters voor de komende speelronde van de Eredivisie zijn bekend. Bas Nijhuis fluit het treffen tussen Ajax en NEC, de wedstrijd van koploper PSV staat onder leiding van Ingmar Oostrom.

Het Rotterdamse onderonsje tussen Sparta en Excelsior wordt gefloten door Serdar Gözübüyük. De andere Rotterdamse club, Feyenoord, speelt onder leiding van Martin van den Kerkhof tegen RKC Waalwijk.

PSV

PSV speelt al op vrijdag tegen Heracles, om 20:00 uur. Martin Pérez is de VAR bij die wedstrijd.

Zaterdag 17 februari

18:45 | Sparta - Excelsior | Gözübüyük de scheidsrechter, Van Boekel de VAR

18:45 | Fortuna Sittard - AZ | Martens de scheidsrechter, Timmer de VAR

21:00 | Heerenveen - Go Ahead Eagles | Blank de scheidsrechter, Higler de VAR

21:00 | PEC Zwolle - Almere City | Vos de scheidrechter, Ruperti de VAR

Zondag 18 februari

12:15 | FC Twente - FC Utrecht | Nagtegaal de scheidsrechter, Manschot de VAR

14:30 | Ajax - NEC | Nijhuis de scheidsrechter, Gerrets de VAR

14:30 | Vitesse - FC Volendam | Makkelie de scheidsrechter, Kamphuis de VAR

16:45 | Feyenoord - RKC Waalwijk | Van den Kerkhof de scheidsrechter, Dieperink de VAR

Eerst nog Europees

Voor Feyenoord en Ajax zijn het niet de eerstvolgende duels. Zij komen doordeweeks nog in actie in Europees verband. Feyenoord speelt in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma, Ajax neemt het in de tussenronde van de Conference League op tegen Bodo/Glimt. PSV speelt volgende week voor het eerst weer Europees, in de Champions League tegen Borussia Dortmund.