Twijfels over inzetbaarheid Steven Bergwijn bij Oranje tegen Turkije: 'We wachten zijn reactie af'

Het is nog niet duidelijk of Steven Bergwijn zaterdag in actie kan komen bij Nederland tegen Turkije in de kwartfinale van het EK 2024. De Ajax-speler heeft een pijnlijke kniepees.

Dat vertelde bondscoach Ronald Koeman op een persconferentie in het Olympiastadion in Berlijn op vrijdagavond. Bergwijn liep de klachten dinsdag op in de eerste helft van de achtste finale tegen Roemenië (3-0). Donyell Malen verving hem halverwege de wedstrijd.

"Bergwijn is nog een slag om de arm. Hij heeft getraind vandaag. We wachten zijn reactie morgenvroeg bij de activatietraining af, om wel of niet met hem te starten", aldus Koeman, die ook Nathan Aké en Jerdy Schouten tegen de Roemenen naar de kant haalde om lichte klachten. Beide spelers zijn fit genoeg om tegen de Turken mee te doen.

Rechtsbuiten

Koeman begon het EK tegen Polen met Xavi Simons als rechtsbuiten. In de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk stond Jeremie Frimpong op die plek en in het derde pouleduel met Oostenrijk was dat Malen. Tegen Roemenië startte Bergwijn dus als rechteraanvaller.

"We hebben meerdere mogelijkheden. Dat is prettig voor mij", sprak Koeman. "Een wedstrijd kan ook vragen om iets anders. Dat zul je morgen zien. Of de opstelling dan ook anders is als tegen Roemenië? Dat zeg ik niet."

