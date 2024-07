Hierom start Memphis Depay ondanks twijfels toch bij Nederland tegen Turkije

Memphis Depay is een vaste waarde bij het Nederlands elftal, ondanks de mindere periode die hij doormaakt dit EK. Bondscoach Ronald Koeman heeft al vaker argumenten gegeven waarom hij moet blijven staan. In Duitsland zal elke keer één naam al snel op het papier komen: die van Depay. Dit is waarom.

Memphis Depay beleeft niet zijn beste EK, hij scoorde in vier wedstrijden pas één goal. Dat zijn niet de statistieken die je van de (bijna) topscorer aller tijden van het Nederlands elftal verwacht. Hij krijgt veel kritiek te verduren, maar toch wordt hij altijd opgesteld. "Hij is iemand die de hele wedstrijd moet spelen, er is altijd een magisch moment", zei Koeman.

Magische momenten

En die momenten, die zijn af en toe ook zichtbaar. In de wedstrijd tegen Oostenrijk (2-3 verlies), waarin iedereen slecht speelde, zag je soms de kwaliteiten van Memphis. Het snelle wegdraaien, van 'niets' 'iets' maken en met loopacties ruimte maken voor andere spelers.

Waar hij normaal met bizarre acties ineens een goal maakt, blijft dat vooralsnog uit. Koeman houdt echter vertrouwen in hem, hij kent zijn speler goed. Bij Barcelona was Memphis ook vaker belangrijk op cruciale momenten. Zeker in de knock-outfase zal Koeman dus niet veranderen van gedachten.

Keuzes in de spits

"Het elftal heeft hem nodig", zei Koeman eerder in Duitsland, terwijl er veel kritiek was op Depay. "Zonder een goed spelende Memphis hebben wij het moeilijk om verder te komen." Wat ook wel mee speelt zijn de andere opties die Koeman heeft. Brian Brobbey, Joshua Zirkzee, Wout Weghorst, het zijn allemaal andere type spitsen.

Weghorst is een echte oorlogsmaker die je in de slotminuten nodig hebt, Brobbey is een geweldig aanspeelpunt maar is nog te druistig in zijn acties en Zirkzee heeft nog geen minuten gemaakt voor Nederland.

In deze fase van het toernooi gaat Koeman daar geen risico's in nemen. Hij zal gaan voor het bekende en zekerheid. Hoe Zirkzee zou gaan spelen, is niet te berekenen. Zie bijvoorbeeld Joey Veerman, daar liep het vanaf het begin niet. Dat heeft zich ondertussen hersteld, maar die tijd zal niemand hebben in een kwartfinale.

Fitter dan ooit

Memphis heeft in de laatste periodes bij Oranje behoorlijk wat blessureleed gehad, zo ook bij het WK in 2022. Hij werd toen meegenomen om later pas te starten, zo'n zelfde constructie paste Koeman met hem en Frenkie de Jong toe in de voorbereiding. Bij Memphis werd al gauw duidelijk dat hij fit genoeg was en dat liet hij volgens Koeman in alles zien. "Hij is fitter dan ik hem in tijden heb gezien", zei de bondscoach.

Formatie tegenstanders

Memphis is erbij gebaat dat er veel ruimte achter de laatste linie van de tegenpartij ligt. Dan kan de bal eroverheen worden gelegd en heeft hij de bal waar hij die het liefste heeft. De vleugelspelers kunnen daarbij veel meters maken en een voorzet geven. In de oefeninterlands tegen Canada en IJsland liep dit nog perfect voor Memphis. Hij kreeg veel ballen van onder andere Frimpong en daar scoorde hij ze wel.

De tegenstanders van Nederland hebben die wedstrijden goed geanalyseerd, want de ruimte achter de verdediging werd tot nog toe amper gevonden door Oranje. Tegen Roemenië gebeurde dit af en toe, maar ze moesten het vooral van langere opbouw hebben. Ook dat werkt tegen Memphis. Toch is de uitgangspositie om die ruimte te zoeken achter de verdediging. Nog een reden om Memphis te laten staan voor Koeman.

