Valentijn Driessen ziet opties voor Oranje: 'Brian Brobbey maar eens in de spits proberen met Memphis Depay'

Brian Brobbey viel afgelopen weekend weer in positieve zin op, bij Ajax - PSV (1-1). Hij gaf een assist op Steven Berghuis en was zo voor de twaalfde Eredivisie-wedstrijd op rij betrokken bij een doelpunt. De roep om Brobbey in het Nederlands elftal wordt steeds groter.

Ook Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, wil de Ajax-spits graag in Oranje zien. "Het is geen rare gedachte van de bondscoach om het in maart eens te proberen met Brobbey en de bij Atlético Madrid opgeleefde en fitte Memphis Depay in de aanval van Oranje tegen Schotland en/of Duitsland."

Bondscoach Ronald Koeman was aanwezig bij de topper tussen Ajax en PSV. Daar lette Driessen op meer spelers die (mogelijk) voor Nederland kunnen spelen. "Het ijkpunt in de Johan Cruijff ArenA leerde dat Jerdy Schouten zelfs zonder zijn maatje Veerman fluitend overeind bleef. Bij Jordan Teze blijft het vlees noch vis en hij had schuld aan de openingstreffer van Ajax. De verdediger had weinig moeite met de heel matig spelende Steven Bergwijn en nam offensief nauwelijks initiatief."

Ronald Koeman over Brian Brobbey: 'Serieuze optie om mee te starten op EK' Bondscoach Ronald Koeman was eerder érg kritisch op Brian Brobbey, maar moet daar nu toch van terugkomen. De Ajax-spits is in topvorm en Koeman noemt het dan ook een 'serieuze optie om mee te starten op het EK'.

Volgens Driesse haalde Steven Berghuis voor rust een 'dikke voldoende', maar zakte zijn niveau na de thee weg. En Jorrel Hato is niet meer zo hard aan het groeien als eerst. "De ontwikkeling van Jorrel Hato stagneert na zijn Oranje-debuut in november 2023. Niet vreemd als net 17-jarige in een moeizaam draaiend elftal."

Andere velden

Op de andere velden was Driessen positief over Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord scoorde het enige doelpunt op bezoek bij AZ (1-0). Driessen denkt dat Koeman al een vinkje achter zijn naam heeft gezet voor komende zomer, als Oranje op het EK 2024 uitkomt in Duitsland.

"Bij AZ-Feyenoord blonk Wieffer uit, kon Calvin Stengs zijn stempel niet drukken en stond Quilindschy Hartman verdedigend zijn mannetje, maar liet hij aanvallend niets zien. De vormdip bij Lutsharel Geertruida is nog lang niet achter de rug en Justin Bijlow schatte voor zijn treurige aftocht een bal verkeerd in en verrichtte een prima redding. Bijlows blessuregevoeligheid kan weleens een dingetje gaan worden voor Koeman."

Justin Bijlow in tranen geblesseerd van het veld tegen AZ: 'Hij zal hier sterker uitkomen' Justin Bijlow stond slechts een halfuur onder de lat tegen AZ, toen hij geblesseerd het veld moest verlaten. Zonder dat er iemand in de buurt was, ging de Feyenoord-keeper naar de grond.

Driessen vindt dat Quinten Timber momenteel nog tekort komt voor Oranje. Zo bracht de middenvelder te weinig tegen AZ. "Hij heeft nog een wereld te winnen alvorens kans te maken op EURO 2024."