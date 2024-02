Vangelis Pavlidis ontbreekt bij AZ in bekerduel met Feyenoord, maar wie vervangt hem? 'Dat is geen optie'

AZ mist woensdagavond topscorer Vangelis Pavlidis. De spits is geschorst na zijn gele kaarten in de beker tegen de amateurs van HHC en Quick Boys. Hoe gaat trainer Maarten Martens dat gemis oplossen?

Dat het een aderlating is dat Pavlidis er niet bij is, is voor Martens ook duidelijk. Wie moet er dan in de punt van de aanval? "We hebben opties om hem te vervangen. Lequincio Zeefuik die gehaald is kan hem vervangen, maar ook intern hadden we al andere kandidaten. Ernest Poku is daar één van. Ook Ibrahim Sadiq zou in de spits kunnen spelen."

Wie geen optie voor de spitspositie is, is Dani de Wit. De aanvallende middenvelder dook de afgelopen jaren weleens vaker op als gelegenheidsspits, maar Martens ziet dat tegen Feyenoord niet zitten. "Dat is geen optie", was hij duidelijk op de persconferentie in aanloop naar de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker.

Sugawara en Ryan

Naast de positie van spits is het ook de vraag wie er bijvoorbeeld op doel staat en wie de rechtsback is bij AZ. Mathew Ryan (Australië) en Yukinari Sugawara (Japan) zijn weer terug na hun avonturen op de Azië Cup en zouden dus weer kunnen spelen. Martens blijft geheimzinnig of dat ook gaat gebeuren. "Het is zo dat we in aanloop naar deze wedstrijd weer wat spelers erbij hebben. Daar moeten we keuzes in maken. Dat hebben we voor negentig procent al gedaan. Maar ik kies ervoor dat nog niet naar buiten te brengen."