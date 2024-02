Video | Donyell Malen op dreef bij Borussia Dortmund met twee heerlijke goals

Santiago Giménez scoorde er in de eerste seizoenshelft op los, maar sinds de wintertijd is ingegaan stokt de doelpuntenmachine van Feyenoord. In Rotterdam was er lange tijd de hoop dat Giménez een enorm bedrag zou gaan opleveren. Valentijn Driessen denkt dat er op dit moment weinig clubs vele miljoenen voor de spits neer zullen leggen.