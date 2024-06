Vitesse 'volle bak' bezig met noodzakelijke reddingsactie: 'Alle opties liggen op tafel'

Vitesse kreeg dinsdag dubbel slecht nieuws. Er waren nog twee potentiële investeerders voor de in zwaar weer verkerende Arnhemse club, maar die trokken zich net voor een belangrijke deadline terug. Dus hangt de toekomst van Vitesse aan een zijden draadje. Zelf wil de club de handdoek nog niet in de ring gooien.

Vitesse moest voor maandag 23.59 uur een sluitende begroting (met garantstellingen) aanleveren bij de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemmers konden geen volledige begroting afgeven, aangezien de belangrijkste potentiële investeerder afhaakte. Dus is Vitesse op zoek naar 'alternatieve mogelijkheden', volgens algemeen directeur Edwin Reijntjes. "En daar zijn we volle bak mee bezig."

Nog steeds gesprekken gaande

"Alle opties liggen op tafel", zei Reijntjes een dag na de deadline op de website van Vitesse. "We zijn in gesprek met een geïnteresseerde Nederlandse partij en daarnaast kijken wij of we zelfstandig gelden op kunnen halen, in ruil voor zekerheden (een onderpand, bijvoorbeeld). Alle hulp is hierbij welkom, met name via de STAK (Sterkhouders Vitesse)."

Volgens Vitesse was er 'op hoofdlijnen' een akkoord met de belangrijkste investeerder. "Door diverse omstandigheden, waaronder de stroeve onderhandelingen met Coley Parry en onzekerheden omtrent de licentie, is de initieel beoogde eigenaar in het overnameproces afgehaakt", concludeerden de Arnhemmers.

'Alles in kannen en kruiken en toch klapt het'

"Tot gisteren (maandag, red.) leek nagenoeg alles in kannen en kruiken en dan toch klapt het", zuchtte Reijntjes. "Met name omdat de desbetreffende partij niet tot een deal komt met Coley Parry. Het is zo frustrerend dat we ook op dit moment weer zo enorm afhankelijk zijn van externe factoren."

Vitesse is nog volop in gesprek met de Amerikaan Parry over de schuld van 14,3 miljoen euro. De club staat in totaal zo'n 19 miljoen in het rood. Het ziet er dus naar uit dat Vitesse de licentie kwijtraakt, waartegen het nog wel in beroep kan gaan bij de burgerrechter.