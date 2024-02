Vitesse zet jeugdtrainer op non-actief na incident met speler: 'Ik neem de schuld volledig op me'

Voetbalclub Vitesse heeft trainer Patrick Ax op non-actief gezet. Hij was coach van de Onder 18 bij de Arnhemse club. Afgelopen weekend ging het mis met Ax tijdens de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Willem II.

De coach zou met een vloertrekker (zo'n ding om de vloer mee schoon en droog te maken in de kleedkamer) hebben gegooid richting een jeugdspeler. Ax bevestigt tegen De Gelderlander dat er iets mis is gegaan. "Ik neem de schuld volledig op me. Ik ben de volwassene en de trainer van de groep.”

'Nu afwachten'

Ax hoopt dat Vitesse nog steeds met hem verder wil. Hij traint al jaren de jeugd van de Arnhemse club en werd vorig jaar zelfs kampioen met de Onder 18. "Er vindt bij Vitesse overleg plaats. Zover ik weet ligt de intentie er met elkaar door te gaan. Maar dat is nu afwachten", zegt Ax.

Volgens bronnen rond de club was het incident met de vloertrekker een opeenstapeling van irritaties over en weer.

Oud-voetballer

Ax is een oud-voetballer van Vitesse, NEC, De Graafschap, Go Ahead Eagles en FC Groningen. Hij scoorde 19 keer en gaf 11 assists verdeeld over 180 wedstrijden in de Eredivisie en de 'oude' Keuken Kampioen Divisie.