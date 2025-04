Grote angst voor toptennisser Novak Djokovic: 'Ik dacht dat hij me wilde afmaken'

Toptennisser Alejandro Tabilo zorgde voor een sensatie in Monte Carlo door Novak Djokovic in de tweede ronde van het masterstoernooi te verslaan in twee sets (6-3, 6-4). Na zijn stuntzege en plaatsing voor de derde ronde deed hij een opmerkelijke uitspraak.

Alejandro Tabilo vertelde over de druk van de wedstrijd in een interview met Tennis Channel. "Ik sprak voor de wedstrijd met mijn coach en we wisten hoe we tegen hem moesten spelen. We hadden hem al eens verslagen, dus er was niet die mentale druk van het voor het eerst tegen hem spelen. Daardoor was ik relaxter, maar natuurlijk is er altijd de druk om hem te verslaan."

'Ik was bang'

Tabilo voegde daar iets opvallends aan toe, omdat hij dacht dat Novak hem zou 'afmaken' na hun vorige wedstrijd in Rome. "Ik was behoorlijk bang. Ik weet hoe sterk hij mentaal is. Ik was erop voorbereid dat hij me wilde afmaken. Ik begon sterk, probeerde agressief te zijn en hem zoveel mogelijk van de baseline te houden. Langzaam begon het te lukken, ik zorgde ervoor dat hij zich in bepaalde situaties niet comfortabel voelde en dat was cruciaal op belangrijke momenten."

Hoe Tabilo Djokovic verraste

De wedstrijd duurde één uur en 28 minuten. Djokovic is de nummer vijf van de wereld, terwijl Tabilo de 32e plaats bezet op de ATP-ranglijst. Het was het tweede duel tussen de twee tennissers en de tweede overwinning voor Tabilo. Djokovic brak in de eerste game van de eerste set, maar Tabilo sloeg meteen terug in de volgende game en maakte er 1-1 van. Vervolgens ging het game voor game, totdat de Chileen in de zesde game de service van Djokovic brak en die voorsprong vasthield tot het einde van de eerste set.

De Chileense tennisser brak in de derde game van de tweede set. Djokovic had in de achtste game de kans om terug te komen in de set, maar benutte twee breakpoints niet. Tabilo verzilverde vervolgens zijn tweede matchpoint en behaalde zo de overwinning.

Tabilo speelt in de achtste finales tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Grigor Dimitrov en Valentin Vacherot.

