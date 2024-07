Vrouw van Merih Demiral spreekt zich uit na ophef over wolvengebaar: 'Mijn man is geen racist'

Heidi Lushtaku heeft in het Zwitserse Blick van zich laten horen na de ophef die er is ontstaan over haar man Merih Demiral. De voetballer maakte een omstreden gebaar, maar zijn vrouw verdedigt hem met hand en tand.

Lushtaku is al sinds 2021 getrouwd met de 26-jarige Turkse mandekker en zei weet dat haar man niets verkeerds heeft gedaan. "Mijn echtgenoot is geen racist Hij is lief, open en tolerant. Diversiteit is de schoonheid van onze familie en de kracht van onze geschiedenis. Tolerantie, vriendelijkheid, liefde en vrijgevigheid zijn fundamentele zaken die we onze kinderen meegeven."

Wolvengebaar

Demiral kwam na de wedstrijd van Turkije tegen Oostenrijk in opspraak, nadat hij een omstreden handgebaar maakte. De verdediger deed een wolvengroet, verwijzend naar de extreemrechtse groep de Grijze Wolven uit Turkije. De UEFA onderzocht het maken van het gebaar en Demiral werd voor twee wedstrijden geschorst, waardoor hij de wedstrijd tegen Oranje in de kwartfinale zou moeten missen. Turkije en de verdediger gaan echter in cassatie, waardoor hij mogelijk nog een kans heeft om de schorsing te ontlopen.

President Erdogan

Tijdens de wedstrijd tegen Nederland is waarschijnlijk ook de Turkse president Tayyip Erdogan aanwezig. De leider van Turkije heeft een trip naar Azerbeidzjan afgezegd om de wedstrijd te kunnen bijwonen aanstaande zaterdag in Berlijn. De kans is groot dat hij Demiral dan niet op het veld zal zien, maar door de cassatie is er ook nog niets uitgesloten.

Voordeel Turkije

Het Turkse elftal heeft ten opzichte van Nederland wel een klein voordel. Zij mogen daags voor de wedstrijd het veld al betreden in het Olympiastadion in Berlijn. De ploeg van Ronald Koeman mag dat niet, omdat ze eerder dit EK al eens daar speelden. Turkije mag er wel trainen, maar ziet daar vanaf. Wel kunnen ze dus een veldinspectie doen.