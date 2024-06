Wesley Sneijder oppert voor één keer andere opstelling bij Oranje: 'Zo ontregel je Frankrijk'

Wesley Sneijder zou graag zien dat het Nederlands elftal in een 5-3-2-formatie aantreedt tegen Frankrijk. Normaal gesproken is hij geen fan van die opstelling, maar hij denkt zo het spel van de Fransen te kunnen ontregelen.

Sneijder werd geïnterviewd door De Telegraaf over de gewonnen wedstrijd tegen Frankrijk (4-1) op het EK 2008, toen in het Zwitserse Bern. Dat was óók de tweede wedstrijd, Frankrijk was toen ook de vicewereldkampioen: "En net als nu zag iedereen hen als favoriet."

De recordinternational van het Nederlands elftal denkt dat alles moet kloppen bij dit Oranje om Frankrijk te kunnen verslaan, net als dat in 2008 het geval was. Sneijder denkt dat een belangrijk onderdeel daarvan is om het middenveld van de Fransen (met N'Golo Kanté, Adrien Rabiot en Antoine Griezmann) te ontregelen.

'Uitzondering maken'

Sneijder vond het spel tegen Polen een uur lang goed in een 4-3-3-formatie. "Toch zou ik een uitzondering maken en de komende wedstrijd teruggaan naar 5-3-2 of 3-5-2, hoe je het ook wilt noemen. Daardoor creëer je op de helft van de tegenstander aan de linker- en rechterkant extra ruimte op de flanken."

Hij denkt dat daar de zwakke plek van Frankrijk ligt. "Door daar voortdurend mensen in te laten opduiken, ontregel je Frankrijk en is Kanté met zijn zeven paar longen niet in staat alle gaten dicht te lopen."

Slechts één wissel voor nodig

Wat Sneijder betreft is er maar één wissel nodig: Micky van de Ven of Ian Maatsen op de linkerflank voor Xavi Simons, die tegen Polen niet kon imponeren. Memphis Depay en Cody Gakpo vormen samen de voorhoede en Joey Veerman krijgt van Sneijder een nieuwe kans op het middenveld.

Wel verwacht hij nog iets extra's van Memphis, of dat nou in een 4-3-3 of 5-3-2 is: "Memphis Depay moet nu opstaan. Zijn eerste wedstrijd was moeizaam, maar in dit soort duels als tegen Frankrijk moet je als ervaren speler zorgen dat je klasse komt bovendrijven. Dat is heel moeilijk, maar Memphis kan dat."

