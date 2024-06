Dit zijn de plus- en minpunten van Nederland richting kraker met Frankrijk op EK voetbal

Het Nederlands elftal is in vorm de laatste tijd. De laatste oefencampagne scoorde Nederland acht doelpunten en ook tegen Polen werden veel kansen gecreëerd. En gewonnen, dat ook nog eens. In Frankrijk ontmoet Nederland een topfavoriet. Is de ploeg van Ronald Koeman klaar voor de clash? De plus- en minpunten van Oranje op een rij.

Het Nederlands elftal is vrij gehavend (afhaken Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners) naar het EK gegaan, maar dat betekent niet dat het ineens mindere kansen heeft dit toernooi. Er staat een frisse, goede groep die ondertussen als een goede outsider voor de titel wordt gezien. Er is vertrouwen in Nederland, is dat terecht?

Nog meer blessures bij Frankrijk richting duel met Oranje? Naast Kylian Mbappé ontbreken ook andere cruciale spelers op de groepstraining Het gaat de laatste dagen vooral om de blessure van sterspeler Kylian Mbappé, maar bij Frankrijk lijken ze nog meer personele problemen te hebben in aanloop naar de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Tijdens de open training lieten meerdere verdedigers de oefeningen met de groep schieten.

Pluspunten Oranje

Het Nederlands elftal kan uit meerdere vaatjes tappen, dat hebben ze laten zien. In de voorbereiding speelde Nederland in op de ruimtes achter de verdediging en die werden veelvuldig gevonden met Cody Gakpo, Memphis Depay en Jeremie Frimpong. Maar tegen Polen, waren die balletjes ineens onmogelijk door het spel van de tegenstander.

Moeiteloos werd er geswitcht naar langer balbezit, korte passes en geduldig rondspelen tot randje zestien. De zijkanten werden ingeschakeld en veel ballen werden teruggetrokken. Zelfs tijdens de wedstrijd kan Oranje zich, met dezelfde elf, dus aanpassen. Een sterk wapen van Ronald Koeman. Tegen Frankrijk zal Nederland het ook van de omschakeling moeten hebben, want de Fransen zullen Oranje een stuk minder aan de bal laten dan de Polen deden. Dan zijn de ruimtes achter de verdediging juist weer interessant.

Nederlands elftal besteedt extra aandacht aan het verdedigen van corners: 'Lastig om medespelers te bereiken' Het Nederlands elftal traint extra op het verdedigen van hoekschoppen van de tegenstander in aanloop naar het tweede groepsduel van vrijdag met Frankrijk op het EK. Reden daarvoor is de openingstreffer van Polen zondag. Aanvaller Adam Buksa kreeg het voor elkaar om tussen Denzel Dumfries en Virgil van Dijk in raak te koppen.

De ervaren verdediging is een cruciaal pluspunt voor Oranje. Waar het middenveld onervaren is, valt dat niet te zeggen over de verdediging. Virgil van Dijk speelt op wereldniveau, net als Nathan Aké en ook Stefan de Vrij en Denzel Dumfries lopen al jaren mee in de top van Europa. Allemaal hebben ze ook al ruimschoots ervaring met eindtoernooien.

Zelfs de 'jongeling' Matthijs de Ligt heeft veel ervaring op eindtoernooien en is ontzettend volwassen. Nederland heeft een zeer georganiseerde verdediging die moeilijk te passeren blijkt. De laatste tegengoal van Oranje was tegen Duitsland, eind maart van dit jaar. Daarna moet je helemaal terug naar de vorige ontmoeting met Frankrijk van 13 oktober vorig jaar.

Het laatste pluspunt van Oranje, die staat onder de lat. Het is lang geleden dat we een keeper hebben gehad die zo zeker van zijn zaak is en barst van het talent. Bart Verbruggen is niet alleen jong, maar heeft ook nog eens een zeer goede kop erop zitten. Hij is een goede prater, zit al jaren bij een mentale coach en lijkt zich om niks druk te maken. Ook tegen Polen had hij cruciale reddingen. Zo'n keeper scheelt al de helft tegen een ploeg als Frankrijk.

Bart Verbruggen dankt zijn kalme imago aan drie bijzondere dingen: 'Dat vond ik heel mooi' Bart Verbruggen is pas 21 jaar oud, maar komt over als een ervaren rot in het keepersvak. Hij hield Oranje op de been tegen Polen, is enorm welbespraakt en hij zit mentaal erg sterk in elkaar. Voor hem is het allemaal niet zo groots. "Als je klaar bent, dan ben je klaar. En ik voelde mij al een tijdje klaar", zegt hij over zijn onbetwiste basisplaats bij Oranje.

Minpunten Oranje

De krappe bezetting op het middenveld is wel een probleem, of kan een probleem worden. Officieel heeft Nederland nog maar vijf middenvelders over op dit EK: Jerdy Schouten, Joey Veerman, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch en Georginio Wijnaldum. Als iemand niet lekker in de wedstrijd zit of geblesseerd raakt, wordt de spoeling wel heel dun. Het jonge middenveld dat nu staat, is prima in balans. Niks meer aan doen. Maar als er gesleuteld moet worden, is dat vaak voelbaar in het hele team.

Wijnaldum is met zijn ervaring nog een goede kracht om in te vallen, maar sinds zijn overgang naar Saoedi-Arabië oogt zijn handelingssnelheid trager. Dat is niet niet wenselijk tegen Frankrijk, dat juist op een hoog tempo speelt en in de omschakeling levensgevaarlijk is. Gravenberch kan maar beperkt worden ingezet, op de nummer 8 positie. Hij heeft een mindere passing dan zijn concurrenten op die plek. Al gauw moet je dan overgaan op schuiven bij andere linies. Dat laatste is niet ideaal.

Strijd om rechtsbuitenpositie bij Oranje: dit zijn de plussen en minnen van Xavi Simons en Jeremie Frimpong Nederland staat vrijdag op het EK voetbal een pittig duel te wachten tegen Frankrijk. Xavi Simons stond tegen Polen in de basis bij Oranje, maar Jeremie Frimpong klopt al weken op de deur. Koeman gaf eerder al aan, niet bang te zijn om te wisselen in zijn basisformatie. Dit zijn de pluspunten en minpunten van beide spelers.

Een ander minpunt ligt een beetje in het verlengde van het middenveld. Dat is dat een groot gedeelte van de groep onervaren is. Voor heel veel spelers is dit het eerste eindtoernooi. Dat hoeft tegen Frankrijk nog geen punt te zijn. Maar als er meer druk bij komt kijken, kan dit problemen opleveren. Veerman speelde wat ongelukkig tegen Polen, waar veel mensen dit al weten aan het feit dat het een totaal ander podium was voor hem.

Zo zijn er nog veel meer jonge spelers, die nog geen idee hebben hoe ze met de druk van een EK om moeten gaan. Het is altijd maar afwachten hoe dit uitpakt, en dat is te allen tijde een risico. Voor tien van de 26 spelers is dit hun eerste eindtoernooi. Twee daarvan moeten zelfs nog hun debuut voor Oranje maken.

