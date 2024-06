Zorgen om Brian Brobbey: spits staakt Oranje-training en gaat met fysio en dokter naar binnen

Brian Brobbey moest woensdagmiddag vroegtijdig het de training van het Nederlands elftal verlaten. De spits van Ajax liep met de fysio en de dokter van het veld af.

De 22-jarige Brobbey kampte dit seizoen vaker met blessures. Of er nu daadwerkelijk sprake is van een blessure, is nog afwachten. Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld was bij de training in Wolfsburg aanwezig. Op het eerste ogenblik leek Brobbey geen last te hebben van een ernstige blessure.

Zondag staat voor Nederland de eerste wedstrijd op het EK voetbal op het programma. Polen is dan de tegenstander. Later komt Oranje nog in actie tegen Frankrijk en Oostenrijk in de groepsfase.

Wisselend seizoen voor Brobbey

Dit seizoen stond Brobbey meermaals aan de kant met een blessure. Hij had bijvoorbeeld last van spierproblemen en een hamstringblessure. In de laatste tien interlands was Brobbey liefst zes keer afwezig wegens een blessure. De teller staat mede daardoor pas op twee wedstrijden in het Nederlands elftal.

Na het vertrek van trainer Maurice Steijn raakte Brobbey langzaam in topvorm bij Ajax. In zijn eerste zeven Eredivisiewedstrijden scoorde hij 'maar' twee keer. Vervolgens raakte hij op dreef onder John van 't Schip, met zestien doelpunten en zes assists in 24 wedstrijden. Uiteindelijk eindigde hij op achttien doelpunten en tien assists in de Eredivisie, wat uiteindelijk zorgde voor een plek in de EK-selectie van Koeman.

Brobbey in Oranje

Brobbey werd tegen Canada als spits opgesteld bij Oranje, met Memphis Depay op linksbuiten en Jeremie Frimpong op rechts. De jonge spits werd in de 62e minuut gewisseld voor Wout Weghorst en zag zijn concurrent een minuut later de 3-0 maken. Uiteindelijk won Oranje met 4-0.

Overigens is de verwachting dat Brobbey én Weghorst geen basisspelers zullen worden. Bondscoach Ronald Koeman zal vermoedelijk voor Memphis in de spits kiezen.