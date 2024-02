De schrik sloeg Olav Kooij om het hart op de finishlijn: 'Misschien was ik iets te zegezeker...'

Olav Kooij heeft in zijn eerste koers van het seizoen meteen toegeslagen. Maar ondanks de hulp van Wout van Aert ging het in de Clasica Almeria nog bijna mis voor de Nederlandse sprinter van Visma - Lease a Bike.

Het was geen perfecte sprint, maar Kooij kreeg het toch voor elkaar om als eerste de finish te bereiken. "In de finale lagen veel rotondes, dus verloren we elkaar best nog vaak', zei hij na afloop van de race. "Ook in de laatste kilometers hadden we wat problemen om bij elkaar te blijven."

Door die chaos stond Kooij er bijna alleen voor. "Ik begon mijn eigen weg te zoeken. Maar gelukkig kwam Wout mij weer voorbij. Door de inspanningen van daarvoor voelde ik de benen wel, maar gelukkig was het genoeg voor de winst."

🚴​🇪🇸​ | Een chaotische sprint. De aanloop, de uitvoering.. Maar Olav Kooij wint 🤏​🤏​ #ClasicaAlmeria2024



Het was een erg nipte overwinning, vooral omdat Kooij iets te vroeg begon met juichen. "Op de finishlijn voelde ik me misschien iets te zegezeker”, lacht Kooij na afloop. “Toen ik links keek, zag ik Matteo Moschetti naast me. Achteraf gezien had ik vroeger moeten kijken of er nog een bedreiging was, maar dat soort fouten horen bij een seizoensopener. In de volgende wedstrijden zal ik zeker sprinten tot op de streep om situaties als dit te voorkomen. Gelukkig bleef het nu zonder gevolgen.”

Van Aert voelde zich goed

Wout van Aert voelde zich goed tijdens de rit, laat hij weten aan VTM nieuws. Hij kon snel op kop komen en het tempo bepalen. Het was "verre van een vlekkeloze sprint, maar ik ben blij dat ik dit voor Kooij kon doen”, zei hij na de finish.