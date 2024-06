Dit is waarom de Tour de France dit jaar voor het eerst niet in Parijs finisht

De Tour de France begint zaterdag in Italië, maar uiteraard ligt ook dit jaar de finish van de laatste etappe in Frankrijk. Daar is wel iets bijzonders aan, want het peloton zal dit jaar niet op de Champs-Élysées in Parijs finishen. De laatste etappe van de Tour eindigt in Nice, maar waarom is dat?

De maand juli staat in Frankrijk normaal gesproken helemaal in het teken van de Tour de France. Dit jaar is dit echter net iets anders. Het land maakt zich op de voor de Olympische Spelen die van 26 juli tot en met 11 augustus in Frankrijk worden gehouden. En dat heeft invloed op de laatste etappe van de Tour.

Spelen zitten de Tour dwars

De Olympische Spelen worden namelijk in Parijs gehouden. De openingsceremonie is dus op vrijdag 26 juni en dat is slechts vijf dagen na de laatste etappe in de Tour de France. Het zou voor de Franse hoofdstad wel heel veel werk worden om tijdens de voorbereidingen op de Spelen ook nog de laatste etappe te organiseren.

Om Parijs te ontlasten is daarom besloten om de Tour op een andere locatie te laten finishen. Uiteindelijk is er gekozen voor Nice. Die stad ligt in het zuiden van Frankrijk aan de Middellandse Zee. De afstand naar Parijs is groot: hemelsbreed zo'n 700 kilometer.

Tijdrit

Waar de laatste etappe van de Tour normaal gesproken als een soort wereldkampioenschap voor de sprinters werd gezien, is dat ook anders dit jaar. De Tour eindigt namelijk met een tijdrit van 33,7 kilometer van Monaco naar Nice. Het is voor het eerst sinds 1989 dat de ronde eindigt met een tijdrit.

Het is te hopen dat het net als toen een spannende ontknoping oplevert. 35 jaar geleden reed de Amerikaan Greg Lemond de Fransman Laurent Fignon in de afsluitende tijdrit uit de gele trui. Het verschil in het klassement was uiteindelijk acht seconden en dat is nog altijd het kleinste verschil ooit. Wie weet zorgen titelverdediger Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic of Remco Evenepoel dit jaar voor een nog spannender einde.

Alles over de Tour de France

