'In between-mens' Demi Vollering deelt ochtendroutine richting Spelen: 'Ik probeer stressvrij te leven'

Wielrenster Demi Vollering bereidt zich boven op een berg in Frankrijk voor op de Olympische Spelen. Ze doet er alles aan om haar kansen op een medaille te vergroten. "Ik ben echt alleen bezig met trainen, eten, slapen, rusten en herstellen. Het draait nu alleen maar om beter worden."

Dat vertelt Vollering in de rubriek Magic Mornings van Vogue. Een goede ochtendroutine is in aanloop naar de Spelen in Parijs nog belangrijker voor de 27-jarige renster. Maar ze is niet bepaald een ochtendmens.

Prijzengeld Olympische Spelen 2024 | Nederlanders worden 'gestraft' voor meerdere medailles in Parijs De Olympische Spelen zijn de grootste sportevenementen ter wereld. Bij geen enkel ander toernooi komen er zoveel sporters uit zoveel landen tegelijk in actie. Maar is het voor de atleten ook financieel een onvergetelijke en grootse gebeurtenis?

'In between-mens'

"Ik ben niet van de hele vroege ochtenden, maar ook niet van de late avonden", onthult Vollering aan het tijdschrift. "Ik zeg altijd dat ik een in between-mens ben." Ze ligt om 22.00 uur in bed en begint haar ochtendroutine dan om 08.00 uur.

"Soms blijf ik nog wel even liggen, maar ik ben niet iemand die heel lang in bed blijft", aldus de winnares van de ronde van Spanje. "Daarna begint mijn dag. Ik hou erg van ontbijten en maak er graag een feestje van. Het is de lekkerste maaltijd van de dag."

Training en meditatie

Na haar ontbijt, havermout met yoghurt en fruit, begint de training van Vollering. "Voor een grote wedstrijd zoals de Olympische Spelen zit ik tussen de twintig en zesentwintig uur per week op de fiets. Daarbij komt nog krachttraining en elke dag yoga en meditatie. Rust is ook erg belangrijk, om te herstellen van de zware trainingen."

In aanloop naar grote wedstrijden als de Spelen let ze daar extra op en plant ze meer tijd in voor meditatie. Stress heeft een slechte invloed op haar prestaties en probeert ze dus te vermijden. "Ik probeer altijd zo stressvrij mogelijk te leven. Soms voel je wel spanning voor een wedstrijd. Ik probeer dan altijd mijn gedachten op orde te krijgen en me heel erg op mijn taak te focussen.”

Demi Vollering bekroont topvorm in Ronde van Zwitserland met dubbele zege op slotdag Wielrenster Demi Vollering heeft haar eindzege in de Ronde van Zwitserland nog wat meer glans gegeven. De 27-jarige wielrenster van SD Worx - Protime, die al twee etappes in Zwitserland had gewonnen, won ook de laatste rit.

Medaillekansen

Alles om de beste prestatie te leveren op de Spelen. Hoe Vollering daar haar kansen inschat? "Dat is lastig te zeggen. Op de tijdrit weet ik nog niet zo goed waar ik sta, maar de top vijf zit er zeker wel in."

"Op de weg is het ook lastig, omdat het tactisch gezien niet mijn wedstrijd is. Het parcours ligt mijn ploeggenoot Lorena Wiebes beter. Maar het kan zomaar zijn dat ik in een ontsnapping zit."