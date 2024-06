Magnus Cort Nielsen blijft Primoz Roglic voor en slaat dubbelslag in tweede etappe van Critérium du Dauphiné

De tweede etappe in het Critérium du Dauphiné is gewonnen door Magnus Cort Nielsen. De renner van Uno-X Mobility kwam in 142 kilometer lange, heuvelachtige etappe van Gannat naar Col de la Loge als eerste over de streep. Bruno Armirail leek het peloton te snel af te zijn, maar werd vlak voor de finish alsnog ingerekend.

De tweede etappe in de Franse rittenkoers kende in de slotfase de nodige hoogtemeters. In tegenstelling tot de openingsrit bood het heuvelachtige parcours voldoende kans voor de aanvallers. Bruno Armirail ging samen met vier andere renners in de aanval vanaf de start. Op de voorlaatste beklimming ging de Fransman alleen verder en hield hij knap stand. De renner van Decathlon AG2R was dichtbij de overwinning, maar hij zag in de mist het peloton alsnog over hem heen komen.

Op tweehonderd meter van de meet was het Cort die over de Fransman sprong en de ritzege op zijn naam schreef. Na 142 kilometer lag de finish op de top van de Col de la Loge, op een hoogte van 1.225 meter. In de mist completeerden Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) en Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) het podium.

Gele trui verandert van drager

Tijdens de laatste beklimming moest geletruidrager Mads Pedersen lossen uit het peloton. De winnaar van de openingsrit probeerde om de schade te beperken, maar de laatste kilometers accepteerde hij het verlies en reed hij rustig naar de finish. Hij kwam op vier minuten en zeventien seconden van Cort binnen en verliest daardoor de leiderstrui. Dankzij de overwinning van Cort neemt hij ook nog eens de leiderstrui van zijn landgenoot over. De Deen van Uno-X verdedigt een voorsprong van vier seconden op nummer twee Roglic.

Jonas Vingegaard

De grote ontbrekende naam deze meerdaagse koers is Jonas Vingegaard. Vorig jaar werd hij nog de winnaar van zowel de Dauphiné als de Tour. De Deen ontbreekt dit jaar in ieder geval nog in het eerste deel van het Franse tweeluik. Vingegaard viel eerder dit jaar hard in de Ronde van het Baskenland en is nog altijd herstellende. Het is nog onduidelijk of hij de Tour gaat halen.