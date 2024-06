Mads Pedersen zet concurrentie op zijn nummer in eerste etappe Critérium du Dauphiné

De eerste etappe in het Critérium du Dauphiné is een prooi geworden voor Mads Pedersen. De Deen van Lidl-Trek was oppermachtig in de massasprint van de 172 kilometer lange, vlakke etappe van Saint-Pourçain-sur-Sioule naar Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Pedersen werd in de slotkilometers van de verder weinig boeiende etappe bijzonder goed vooraan gehouden door zijn ploeg. Net als eerder in de Giro d'Italia met Jonathan Milan blijkt Lidl-Trek over een uitstekende sprinttrein te beschikken. Op voorhand werd Sam Bennett als de favoriet voor de rit gezien, maar de Ier had geen antwoord op de versnelling van de wereldkampioen van 2019 en werd tweede.

De Dauphiné duurt tot en met volgende week zondag en kent acht etappes. Er wordt de komende week flink geklommen en mannen als Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Juan Ayuso en Sepp Kuss kunnen hun benen dus alvast testen richting de Tour de France die over een kleine maand begint.

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard, vorig jaar de winnaar van zowel de Dauphiné als de Tour, ontbreekt dit jaar in ieder geval nog in het eerste deel van het Franse tweeluik. De Deen viel eerder dit jaar hard in de Ronde van het Baskenland en is nog altijd herstellende. Het is nog onduidelijk of hij de Tour gaat halen.