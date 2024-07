Tadej Pogacar is zelf net zo verbaasd over zijn prestatie in de koninginnenrit: 'Ik trapte de hoogste waardes ooit'

De Tour de France lijkt na de volgende dreun van Tadej Pogacar beslist. De Sloveen van UAE Team Emirates verdedigt in de slotweek een voorsprong van ruim drie minuten in het algemeen klassement. Op de tweede rustdag van de Tour laat Pogacar aan de pers weten dat hij verwacht dat de strijd om het geel nog niet is gestreden.

De vijftiende etappe met de slotklim naar Plateau de Beille had Visma | Lease a Bike aangestipt om Pogacar eens goed te testen. Jonas Vingegaard is gebaat bij een lange slopende koers, waardoor de Nederlandse ploeg vanaf de start een hoog tempo demonstreerde. De groep der favorieten slonk in aanloop naar de finale en het plan verliep zoals gepland. Toch moest Vingegaard met zijn ploeg hun meerdere erkennen in de ontketende Pogacar. "Het was één van de beste klimmen ooit", blikte de geletruidrager terug op de persconferentie tegenover onder andere het Belgische Het Laatste Nieuws.

'Eindelijk ging hij ervoor'

Met de imponerende klim op Plateau de Beille verbeterde de kopman van UAE ruim het klimrecord wat op naam stond van de Italiaan Marco Pantani. "Toen ik mijn waardes achteraf bekeek kon ik niet geloven. Zeker het deel waar Jorgensen en Vingegaard versnelden. Toen trapte ik de hoogste waardes ooit in mijn carrière", aldus de tweevoudig Tourwinnaar.

Pogacar genoot van de zware dag die de renners kregen voorgeschoteld. "Vingegaard en zijn ploeg toonde gisteren ballen. Eindelijk. Hij ging ervoor, met een hele sterke Visma-ploeg, van begin tot einde. Dat zorgde voor een gekke rit."

'Er gaat zeker nog vuurwerk volgen'

Met de overwinning in de vijftiende etappe lijkt de strijd om het geel te zijn beslist. Toch verwacht de leider van het algemeen klassement nog een aanval van Vingegaard. "Ik denk dat ze zich volledig gaan focussen op één bergrit. En niet bij beide iets gaan proberen", gaat Pogacar verder.

"Maar wij gaan altijd onze eigen koers rijden. Ik heb super goeie ploeggenoten, we kunnen ons eigen tempo kiezen. Vingegaard zal het gevecht nog niet opgeven en het gaat nog zwaar worden. Vuurwerk gaat er zeker nog volgen.

Wederzijds respect tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel

De oplettende kijker is het niet onopgemerkt gebleven dat Pogacar na de finish van iedere etappe een onderonsje heeft met Remco Evenepoel. De twee generatiegenoten lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. De Sloveen richtte op de persconferentie mooie woorden richting zijn Belgische concurrent: "Toen ik Evenepoel vroeger op televisie zag, zag ik een renner die zich niets aantrekt van anderen. Hij doet zijn eigen ding, altijd."

Pogacar zag dat Evenepoel veel koersen won en keek uit naar een krachtmeting met de Belg. "Nu komen we elkaar eindelijk tegen in een grote ronde. Ik moet zeggen: ik heb een enorm groot respect voor Remco. De wijze waarop hij rijdt, maar ook hoe respectvol hij is naar iedereen in het peloton. Ik vind het geweldig om tegen hem te koersen. Hij is een klasse-coureur", is Pogacar lovend.

"Tadej was buitengewoon. Aan het einde van zo'n lange en snelle etappe zo'n prestatie leveren, dan kom je van een andere planeet", stelde Evenepoel op zijn beurt over de buitenaardse klim van Pogacar tijdens de rustdag tegenover onder andere Wielerflits. De Belg was zelf ook tevreden over zijn prestatie: "Ik was trouwens ook nog sneller dan Pantani".

