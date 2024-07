Tom Dumoulin maakt zich zorgen om hartproblemen bij wielrenners: 'Dat kun je je afvragen'

Wielrenner Nathan van Hooydonck was vorig jaar nog een van de teamgenoten die Jonas Vingegaard aan zijn tweede eindzege in de Tour de France wist te helpen. Een aantal maanden later was zijn carrière plotsklaps voorbij door een hartstilstand. Hij is niet de eerste wielrenner die kampt met hartproblemen en oud-wielrenner Tom Dumoulin vindt dat zorgwekkend.

Van Hooydonck schoof woensdag aan bij De Avondetappe van de NOS en vertelde daar het verhaal van zijn hartstilstand. De Belg overleefde, maar moest wel een punt achter zijn carrière zetten. Dit jaar is hij namens Team Visma | Lease a Bike toch aanwezig in de Tour, maar wel in een andere rol.

Aan de lopende band

Dumoulin reed nog ruim een jaar samen met Van Hooydonck bij Jumbo-Visma, zoals de ploeg toen nog heette, voordat hij stopte met wielrennen. De Belg weet nog altijd niet hoe het precies kan dat hij uit het niets een hartstilstand kreeg, maar Dumoulin merkte op dat het niet verwonderlijk is dat een wielrenner last krijgt van zijn hart.

"Als je het verschil van tien jaar geleden en nu ziet...", begint Dumoulin zijn verhaal. "Dan kun je zien hoeveel vermogen er nodig is op een klim. Die records worden aan de lopende band gebroken."

Overbelasting

Dumoulin zag eerder deze week dat Tadej Pogacar dat ook tijdens de klim op de Galibier deed: "Er wordt veel harder gereden. Dat komt door supergoed trainen, goede voeding en hoogtestages op het juiste moment." De analist denkt niet dat het goed kan zijn: "Dat hart moet zoveel meer bloed rondpompen. Die motor is zo opgevoerd door goede trainingsmethodes, maar je kunt je afvragen of dat hart niet overbelast wordt."

Van Hooydonck ziet ook een verschil met andere sporten: "Het is de duursport bij uitstek. Er is een reden waarom een voetballer wel door mag gaan met een defibrillator en een wielrenner niet." Daar is Dumoulin het mee eens: "Het is de enige sport die én zes uur duurt én waarbij je een paar keer per dag volle bak moet gaan." "En dat 21 dagen achter elkaar", vult Van Hooydonck hem aan.

