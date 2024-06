Tweede etappe Tour de France: renners sjezen over Formule 1-circuit richting Bologna

De Tour de France gaat op zondag 30 juni verder met de tweede etappe. Na de loodzware opening van Florence naar Rimini in etappe 1, is het nu rustig aan doen. Alhoewel, rustig? Het peloton raast over een Formule 1-circuit heen in de tweede etappe.

De bijna 200 kilometers (199,2 km.) die de renners zondag opwachten, zijn getekend door een hoop puisten. Maar het komt bij lange na niet in de buurt van de eerste etappe. Zondag zouden de sprinters een stuk makkelijker overeind moeten blijven. Al is het de vraag hoe het met mannen als Mark Cavendish is. De Britse sprintlegende zat zaterdag kotsend op de fiets.

Lijdende Fabio Jakobsen en Mark Cavendish binnen tijdslimiet over de streep in Tour de France Diverse sprinters hadden zaterdag de grootste moeite om de finish te halen van de eerste etappe van de Tour de France. Onder hen waren Mark Cavendish en Fabio Jakobsen. Beiden worstelden enorm in de Italiaanse hitte.

Marco Pantani

Er wordt zondag om 12.15 uur gestart langs de Italiaanse oostkust, net buiten Rimini. Maar niet zomaar in een plaats. De officieuze start in Cesenatico brengt het peloton langs het monument voor oud-renner Marco Pantani. De Italiaanse legende, die ook ligt begraven in de startplaats van de tweede etappe, werd op 34-jarige leeftijd dood gevonden in een hotel in Rimini na een overdosis drug.

Puisten

De officiële start ligt in Ravenna. Vanaf daar voert de etappe langs de kust, voordat het parcours afbuigt richting de eerste puisten. De Monticino (2 kilometer à 7,5%) en de Gallisterna (1,2 kilometer à 12,8%) zijn allebei gecategoriseerd als colletjes van de derde categorie.

Profiel van de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Formule 1-circuit Imola

Daarna kunnen de fans uitkijken naar een stukje op het circuit Imola. Daar reed Formule 1-coureur Max Verstappen half mei nog zijn winnende rondjes. Helaas ligt de finish van de tweede Touretappe niet op het racecircuit. Er ligt niet eens een tussensprint op de witte finishlijn, want die volgt pas tien kilometer na de passage over het circuit in Emilia-Romagna.

Frank van den Broek mag twee speciale truitjes aan in tweede etappe Tour de France, maar krijgt er maar één Er leek een Nederlander op weg naar de ritzege én gele trui in de eerste etappe van de Tour de France. De 23-jarige Frank van den Broek gunde na een aanval van 206 kilometer echter zijn kopman Romain Bardet de grote prijzen. Toch blijft de Nederlander niet met lege handen achter.

Finish in Bologna

Na het circuit van Imola wacht een kaarsrechte lijn van bijna vijftig kilometer. Recht als in zonder puisten, maar ook letterlijk kaarsrecht. Er ligt in die bijna vijftig kilometer maar één rotonde, die de renners recht over kunnen steken. Vervolgens zijn de laatste veertig kilometer van de etappe op en af in en om Bologna. Dat is de stad waar de oudste universiteit ter wereld staat.

Lijdensweg

In die laatste veertig kilometer krijgen de renners nog drie colletjes van de derde categorie en eentje van de vierde categorie voor de kiezen. Toch wel pittige puisten, zeker de San Luca, die twee keer wordt beklommen en best steil is. Vanaf de top van de 'laatste keer' San Luca is het nog een kleine tien kilometer naar beneden. Het laatste stukje is plat, maar het is de vraag of een massasprint het redt. Zeker gezien de lijdensweg van zaterdag en de lange, hete etappe die zondag weer wacht.

Wout van Aert in tranen na finish eerste etappe Tour de France: 'Dit had ik niet verwacht' De eerste etappe van de Tour de France werd zaterdag een prooi voor de Fransman Romain Bardet. Na afloop ging het vooral over hem en ploeggenoot Frank van den Broek. Maar achter hen op plek drie finishte een dolgelukkig man.

Start- en finishtijd, verwachting: een puncheur wint

De start van de tweede etappe van de Tour de France is om 12.15 uur. De organisatie verwacht de finish net iets over 17.00 uur. In de etappebeschrijving rekent de organisatie op puncheurs. Oftewel: renners die korte hellingen explosief op kunnen. Of gaan de bonificatieseconden op de laatste berg de klassementsmannen al uit de tent lokken? Let op de San Luca dus op Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard.

Tour de France

De Ronde van Frankrijk begint zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.