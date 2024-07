Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Jasper Philipsen krijgt Biniam Girmay weer in het zicht

In het klassement van de Tour de France is de top vijf na de dertiende etappe niet veranderd. Primoz Roglic stapte niet meer op, waardoor Mikel Landa een plekje steeg. Jasper Philipsen heeft met zijn sprintzege Biniam Girmay wel weer enigszins in het zich in de strijd om de groene trui.

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar delen tik uit in Tour: Primoz Roglic grootste slachtoffer Tadej Pogacar heeft maar weer eens laten zien dat hij het beste van iedereen in vorm is. In de elfde etappe van de Tour de France bepaalde de Sloveen het tempo. Eerst met zijn UAE Team Emirates-ploeggenoten en in de laatste dertig kilometer deed hij het zelf. Alleen Jonas Vingegaard kon hem volgen. Op de streep won de Deen van Visma | Lease a Bike.

