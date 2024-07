Sifan Hassan verklaart opmerkelijke actie op FBK Games: 'Ik wilde mezelf niet emotioneel kapotmaken'

Sifan Hassan zegt zich geen zorgen te maken richting de Olympische Spelen van Parijs ondanks haar stroeve laatste voorbereidingsweekend in Hengelo.

Tweevoudig olympisch kampioene Hassan liet de 10.000 meter van de FBK Games zaterdag schieten vanwege de harde wind, terwijl het evenement speciaal voor haar was georganiseerd. En op de 1500 meter kwam de 31-jarige langeafstandsloopster een dag later niet verder dan de vijfde plaats.

Hassan baalde met name van de gemiste kans om nog een 10.000 meter te lopen. "Dat was mijn grote doel. Ik heb de afgelopen twee maanden alleen maar de 10.000 getraind, ik wilde heel diep gaan. Maar de wind was belachelijk. Ik wilde een tijd in de 30 minuten lopen, maar door de wind had dat zomaar in de 31 kunnen worden. Ik wilde mezelf niet emotioneel kapotmaken op die manier."

Interview met Sifan Hassan over de nummers die ze rent op de Olympische Spelen Sifan Hassan vertelt vanaf de FBK Games aan Sportnieuws.nl over de nummers die ze rent in Parijs bij de Zomerspelen.

'Beste vorm ever'

Hassan zat niet zo met haar relatief zwakke 4.04,83 op de 1500 meter, ruim acht seconden boven haar baanrecord uit 2017. Dat kwam door een te vroege warming-up in het niet zo zomerse Hengelo. "Ik voelde me in de beste vorm ever, maar het was te koud. Daarom moest ik ook lachen toen ik over de streep kwam, want ik weet dat ik in de 3.53 kan."

Schattige beelden vertederen Femke Bol na magische avond: 'Aaaahw' Femke Bol straalde, ondanks het weer in Hengelo, na de FBK Games. De Nederlandse atlete won de 400 meter in een baanrecord en zag ondanks de regen volle tribunes met juichende fans. Na afloop zag ze schattige beelden.

De geboren Ethiopische is er nog altijd van overtuigd dat ze op de Spelen van Parijs de marathon en baannummers kan combineren. Hassan neemt pas eind deze maand een besluit over welke afstanden ze gaat lopen. Ze heeft zich geplaatst voor de 1500, 5000, 10.000 meter en de marathon.

Drie jaar geleden in Tokio liep Hassan naar goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter.