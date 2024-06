Tasa Jiya eerlijk na vijfde plek in finale 200 meter: 'Als iemand mij dit had verteld, had ik diegene vierkant uitgelachen'

Tasa Jiya stond tot haar eigen verbazing in de finale van de 200 meter tijdens de EK atletiek. Maar dinsdagavond kon de Nederlandse geen potten breken. Ze eindigde met 22.90 seconden op plek vijf.

De topfavoriete Daryll Neita stelde teleur met 'maar' zilver. De Zwitserse Mujinga Kambundji was de Britse op de finish net te snel af. Daarmee prolongeerde ze tot haar eigen verbazing haar titel van twee jaar geleden. Het was een fotofinish, dus het scheelde millimeters tussen de twee.

Ongeloof om brons

Achter het goud en zilver was de Française Helene Parisot door het dolle heen met brons. Zij kon haar ogen niet geloven en schreeuwde het uit toen ze zag dat ze derde was geworden. Achter het geweld van de medailles eindigde Jiya dus op een vijfde plek. De nummers 4 tot en met 8 liepen binnen 0.18 seconden van elkaar.

'Trots op mijn mentale weerstand'

"Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn, maar ik ben dat nog niet", zei Jiya na afloop van haar race. "Het doel van een finale is altijd een medaille halen. Dat lukte niet, dus daar ben ik wel teleurgesteld over. Ik liet het liggen in de bocht. Het was een aardige start, maar halverwege de bocht ging ik nadenken. Dat is een teken dat het niet automatisch ging. Als iemand mij een week geleden had verteld dat ik in de EK-finale stond, had ik diegene vierkant uitgelachen. Ik ben trots op mijn mentale weerstand."

Onverwachtse finale

Jiya had niet eens verwacht dat ze in de finale stond. De Nederlandse kende een slecht seizoen, maar verraste zichzelf en de rest met een ijzersterke halve finale. Daardoor mocht zij dinsdagavond de afsluitende afstand in Rome lopen in het olympisch stadion.