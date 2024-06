'Vermoeide' Tasa Jiya verrast met finale 200 meter: 'Was helft van de trainingen aan het huilen'

Tasa Jiya heeft zich voor de finale van de 200 meter sprint geplaatst. De 26-jarige sprintster snelde in de halve finale van de EK naar de tweede tijd. Een verrassing, want Jiya rende dit seizoen nog nooit zo hard.

Ze klokte een tijd van 22,70 seconden, wat zelfs goed was voor de derde tijd in totaal van de series. De Utrechtse heeft een zwaar seizoen achter de rug, erkende ze voor de camera van de NOS. "Ik was dit seizoen echt dood en dood moe."

'Trots op doorzetten'

"Dit was veruit mijn beste race van het seizoen", vertelt ze verder. "Ik heb best wel een moeilijke start van het seizoen gekend. Was echt de helft van de trainingen aan het huilen." Toch weet de sprinter op het juiste moment te pieken. "Ben nog het meest trots dat ik mijzelf hier heb doorgezet. Ik ging echt helemaal zonder verwachtingen dit toernooi in."

Finale 200 meter

Jiya zal dinsdag een zware dag tegemoet zien. Ze zal een vroeg moeten opstaan om zich voor te bereiden voor de 4x100 meter estafette. In de avond zal ze de atletiekdag afsluiten met de finale van de 200 meter.

Moeder

De atlete is het bewijs dat moeders ook op topniveau kunnen sporten. Jiya raakte op haar twintigste onverwacht zwanger van dochtertje Amáru.

Femke Bol

Later op de dinsdagavond komen er nog meer Nederlanders in actie. Om 21.40 uur rent Liemarvin Bonevacia de finale van de 400 meter. Kort daarna zal Lieke Klaver strijden voor een medaille op diezelfde sprintafstand.