Video | Kobe Bryant als standbeeld van 4000 kilo, LA Lakers onthult prachtig eerbetoon aan legende

De LA Lakers hebben een standbeeld onthuld van Kobe Bryant, de basketballegende die in 2020 overleed door een helikopterongeluk. De Amerikaan speelde tussen 1996 en 2016 voor de club uit Los Angeles, waarmee hij vijf keer kampioen in de NBA werd.

Het beeld van Kobe Bryant is bijna 6 meter hoog en weegt ongeveer 4000 kilo. Bryant is afgebeeld in zijn Lakers-shirt met daarop nummer 8 terwijl hij zijn rechterwijsvinger omhoog steekt. Het beeld staat net buiten het Staples Center, de thuisbasis van de LA Lakers.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.



Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024

Het beeld werd onthuld in aanwezigheid van tientallen Lakers-grootheden en honderden fans. Een andere Lakers-legende, Kareem Abdul-Jabbar, noemde de grootsheid van Bryant in een speech “tijdloos”.

"Het legt een persoon vast die bevroren is in de tijd, terwijl tegelijkertijd wordt erkend dat de reden dat er überhaupt een standbeeld staat, is dat die persoon tijdloos is. We zijn hier vandaag allemaal om een man te eren die niet alleen buitengewone sportprestaties vertegenwoordigt, maar ook tijdloze waarden vertegenwoordigt die ons allemaal inspireren om harder te proberen om niet alleen beter, maar ook ons best te zijn.”

Bryants vrouw Vanessa onthulde het beeld van haar omgekomen man. Ze kondigde vervolgens aan dat er nog twee standbeelden ter ere van de vijfvoudig NBA-kampioen zullen worden gemaakt. Één daarvan zal Bryant samen met zijn dochter Gianna afbeelden. Ook zij kwam om het leven bij het ongeluk in Californië. Ze was 14 jaar oud.