Bizarre rel in Engelse voetbalwereld: vrouwelijke analist (38) doet opvallende uitspraken over collega (61)

De Engelse voetbalwereld is weer eens in de ban van een fikse rel. De hoofdrolspelers? Een vrouwelijke analist die opmerkelijke uitspraken deed over een voormalig topspeler van Arsenal, die ook als analist werkt. Vervolgens stapelden de hoofdstukken zich op.

De soap gaat tussen Eni Aluko en Ian Wright. Eerstgenoemde is een 38-jarige analist met een verleden als speelster in het vrouwenvoetbal, terwijl Wright (61) als speler furore maakte bij Arsenal en later ook voebalanalist werd. Het duo werkte zelfs meermaals samen, maar dat lijkt er voorlopig niet meer van te komen.

Opvallende uitspraken

Dat heeft alles te maken met opvallende uitspraken van Aluko. Zij haalde eind april in het programma Women's Hour uit naar Wright. Volgens Aluko neemt de oud-speler te veel ruimte in als het om vrouwenvoetbal gaat. Wright is een groot voorstander en pleitbezorger van de sport, maar Aluko ziet daar ook nadelen in.

"Ik vind hem een briljante presentator, maar ik denk dat hij zich moet realisreren hoeveel hij doet in het vrouwenvoetbal. Ik denk dat hij zich daarvan bewust moet zijn." Vervolgens verduidelijkt ze wat ze daarmee bedoelt. Volgens Aluko krijgen vrouwen door bijvoorbeeld Wright te weinig kansen om zich te ontwikkelen. "Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat vrouwen niet worden belemmerd in hun carrière in de verslaggeving over vrouwenvoetbal."

Verbazing in Engeland

De uitspraken zorgden in Engeland voor verbazing. Zeker omdat Wright, die bijvoorbeeld een podcast over vrouwenvoetbal maakt en in het openbaar vrouwelijke commentatoren steunde die slachtoffer waren van misbruik, zich juist zo positief opstelt richting het vrouwenvoetbal.

Ian Wright erg teleurgesteld

Wright zelf kon zijn oren eigenlijk ook niet geloven, zo bleek uit zijn reactie op Instagram. Dat Aluko kort daarna een excuusbericht de wereld in slingerde, liet hem koud. "Ik moet zeggen: ik was erg teleurgestelled door wat Eni zei. Ze weet hoe ik haar heb geholpen, haar openlijk heb gesteund en ik weet hoe de meest recente gesprekken van haar met mij en mijn management zijn gegaan."

"Ik het haar verontschuldigngen gelezen, maar ik kan ze niet accepteren. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon doorgaan", zo vatte Wright zijn mening kort en bondig samen. Zijn relaas op Instagram kreeg veel bijval, ook van Engelse sterren als Mary Earps, Alessia Russo en Alex Greenwood.

Aluko zegt evenement af

In Engeland ligt Aluko, die al vaker te maken kreeg met hevige kritiek, dus weer onder een vergrootglas. Velen keken daarom ook uit naar de Women's Football Awards, waar zij samen met onder meer Jamie Carragher de awardshow zou presenteren. Maar ze schittert door afwezigheid. Dat valt uiteraard niet los te zien van haar eerdere uitspraken. "Ik wil het plezier, de erkenning en de vreugde die het evenement met zich meebrengt niet wegnemen."

