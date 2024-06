Femke Bol moet na feestjes ook haar vriend troosten wegens dramatische finale op EK atletiek

Voor Femke Bol kon de EK atletiek bijna niet beter verlopen. De Nederlandse atlete pakte zowel individueel als op de estafette goud. Maar na het feestje dat ongetwijfeld losbarstte in Rome, moet Bol ook haar vriend nog zien te troosten.

Bols vriend Ben Broeders kwam namelijk ook nog in actie op de slotdag van de EK atletiek. De 28-jarige Belg had zich geplaatst voor de finale van het polsstokhoogspringen in Rome, maar beleefde daar een dramatische avond. Hij eindigde als laatste in de finale en slechtte maar één hoogte.

Dramatische finale

Broeders besloot te beginnen op 5.50 meter en kwam daar nog overheen. Maar toen de lat één keer hoger werd gelegd, bleek die al meteen te hoog te liggen voor de vriend van Bol. Hij kwam niet over 5.65 meter heen en eindigde daarmee op plek dertien, de laatste plek. De Tsjech David Holy kwam ook niet hoger dan 5.50, maar eindigde twaalfde omdat hij een mislukte poging minder had dan Broeders.

Femke Bol: van 'Bambi' tot absolute topatlete die met vriendin de wereld overgaat en samenwoont met vriend Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Dat leverde haar én de Nederlandse teams al talloze internationale medailles op. Ondertussen kocht ze haar eerste huis en gaat ze samenwonen. Dit is Femke Bol, de 24-jarige topatlete uit Amersfoort.

Troostende Bol

En dus moet Bol ook even de goede vriendin zijn en zorgen dat Broeders zich weer oké voelt. Belgische media zagen Broeders behoorlijk ontgoocheld van de atletiekbaan in Rome stappen. Maar de vaak vrolijke Bol kan hem vast wel opvrolijken, zeker als hij even haar gewonnen medailles mag aanraken.

EK atletiek | Nederland eindigt na beste EK ooit hoog in de medaillespiegel De medaillespiegel van de EK atletiek is op de slotdag heel mooi geworden voor Nederland. Dankzij liefst drie medailles op de laatste estafette-afstanden verzekerde TeamNL zich van de top zes van Europa.

'Het klikte meteen'

Bol en Broeders zijn al sinds de coronapandemie 2020/2021 samen. Er zijn trouwplannen, maar voorlopig hoeft dat voor Bol nog niet. Dat zei ze eerder in een interview. "Het klikte meteen. Er is dus nog iets goeds uit de coronapandemie voortgekomen voor mij. We gingen golfen op onze eerste date. Dat is nou net niet een van m’n specialiteiten, maar het was hartstikke leuk. We proberen elk weekend bij elkaar te zijn en dat lukt vaak als we geen trainingskampen of wedstrijden hebben."

'Hij begrijpt me'

Inmiddels wonen Bol en Broeders samen in Nederland, vlak bij trainingscentrum Papendal. "Hij is belangrijk voor mijn succes", zei Bol eerder. "Ik heb veel aan hem. Hij begrijpt me, zit in dezelfde wereld en is er altijd voor me." Dat woordje 'altijd' was ook weleens een lange periode van alleen digitaal er voor elkaar zijn. Zeker in de beginfase van hun relatie tijdens de corona-lockdowns.

Femke Bol gaat samenwonen met vriend, superatlete legt zes ton neer voor nieuwe woning Femke Bol is de trotse eigenaresse van een nieuwe woning. De Nederlandse topatlete kreeg deze week de sleutel van haar twee-onder-een-kap in Heelsum, een dorpje in Gelderland. Bol (24) tikte iets meer dan zes ton af voor het huis.

Superster Armand Duplantis en Menno Vloon

Nadat Broeders al lang en breed was uitgeschakeld in de finale van het polsstokhoogspringen, hield de atletiekwereld de adem in bij de wereldrecordpogingen van de Zweedse superster Armand Duplantis. Hij was al wereldrecordhouder en probeerde in Rome de hoogste afstand ooit gesprongen op 6.25 meter te zetten. Dat lukte in zijn drie pogingen niet. In de finale deed ook een Nederlander mee. Menno Vloon kwam niet verder dan een achtste plaats met 5.75 meter.