Dit bedrag verdient Femke Bol aan prijzengeld op EK atletiek na haar gouden medailles

Het EK atletiek in Rome leverde veel mooie prestaties op van Nederlandse atleten. Dankzij in totaal twaalf medailles, waarvan drie gouden, verzekerde TeamNL zich van de zesde plaats op de medaillespiegel. Maar hoeveel geld verdienen de Nederlandse atleten hiermee?

Kogelstoter Jessica Schilder zorgde voor de eerste gouden plak in Rome. Tot haar eigen verbazing won de 25-jarige goud bij de vrouwen. Vervolgens was het de beurt aan Femke Bol om op haar specialiteit het aantal op twee te brengen. Op de 400 meter horden snelde ze oppermachtig naar de overwinning. Diezelfde Bol won samen met Lisanne de Witte, Cathelijn Peeters en Lieke Klaver het derde goud op de 4x400 meter estafette. Met nog vier zilveren en vijf bronzen medailles kwam Nederland op een keurig totaal van twaalf medailles.

Niet alle winnaars krijgen geld

Opvallend genoeg betekent het winnen van een gouden plak niet per definitie dat een atleet een geldbedrag in de wacht sleept. Dat heeft alles te maken dat de bond 'World Athletics' een ingewikkeld systeem bij zowel de mannen als vrouwen met vijf categorieën heeft bedacht. Per categorie krijgt de winnaar 50.000 euro en kroont diegene zich als Golden Crown. Hieronder staan alle categorieën onderverdeeld.

Vrouwen

Sprint en horden (100m, 200m, 400m, 100m horden, 400m horden) Midden en lange afstand (800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m steeplechase) Werpen (kogelstoten, discuswerpen, hamerwerpen, speerwerpen) Springen (hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, driespringen) Weg, gecombineerde onderdelen & estafettes (halve marathon, 20 km wedstrijdloop, zevenkamp)

Mannen

Sprint en horden (100m, 200m, 400m, 100m horden, 400m horden) Midden en lange afstand (800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m steeplechase) Werpen (kogelstoten, discuswerpen, hamerwerpen, speerwerpen) Springen (hoogspringen, polsstokhoogspringen, verspringen, driespringen) Weg, gecombineerde evenementen & kamp; estafettes (halve Marathon, 20 km wedstrijdloop, tienkamp)

Hoe werkt de Golden Crown?

Als we Bol als voorbeeld nemen weten we dat zij alleen aan hardlopen doet. Dat betekent dat zij uiteraard geen kans maakt op de prijzenpot in de categorie 'springen'. Natuurlijk strijdt ze wel mee in haar eigen categorie 'sprint en horden'. Daarin concurreert ze met atletes die bijvoorbeeld de 100 meter rennen, terwijl Bol die afstand niet rent.

Om de prestaties van de atleten binnen een categorie te kunnen vergelijken heeft de atletiekbond een scoretabel ontwikkeld. Neem de categorie 'sprint en horden'. Daar geldt hoe sneller je loopt, hoe meer punten je naar verhouding verdient. Na alle onderdelen telt per atleet de beste prestatie voor de Golden Crown.

Wat verdienen Femke Bol en Lieke Klaver?

Doordat Bol en Klaver tot dezelfde categorie behoren kan er slechts één iemand met het prijzengeld naar huis gaan. Bol liep op de 400 meter horden met een tijd van 52,49 seconden naar de snelste tijd op een Europees kampioenschap ooit. Daarmee verdiende ze 1253 punten, wat haar de Golden Crown opleverde. Bol mag dankzij haar overwinning in deze categorie 50.000 euro bijschrijven. Terwijl Klaver zonder prijzengeld naar huis gaat, ondanks haar bronzen medaille bij de 400 meter.

Bij de mannen won de Noor Karsten Warholm net als Bol op de 400 meter horden en kroonde zich zo ook tot Golden Crown. In de onderstaande tabel zijn alle atleten weergegeven die 50.000 euro hebben gewonnen, dankzij hun prestaties in Rome.