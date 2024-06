Heldere boodschap aan Femke Bol na beslissing grootste rivale voor Olympische Spelen

Sydney McLaughlin-Levrone gaat op de Olympische Spelen in Parijs niet voor de magische dubbel op de 400 meter en 400 meter horden. Dat blijkt uit een blik op de startlijst voor de kwalificatiewedstrijden in het Amerikaanse Eugene. Regerend olympisch kampioene McLaughlin-Levrone geldt als grote rivale voor Femke Bol op de 400 meter horden.

McLaughlin-Levrone trok zich terug voor de 200 en 400 meter bij de kwalificaties in Eugene. Afgelopen zondag liep ze nog de beste seizoenstijd op de laatste afstand met 48,75. Dat was maar vijf honderdsten langzamer dan de snelste Amerikaanse ooit, Sanya Richards-Ross. Toch heeft McLaughlin-Levrone niet de ambitie om voor olympisch goud te gaan op de 400 meter in Parijs.

Olympische kampioene

Sydney McLaughlin-Levrone is regerend olympisch kampioene én wereldrecordhouder op de favoriete afstand van de Nederlandse Femke Bol. In Tokio snelde ze in 51,46, destijds de snelste tijd ooit, naar goud. Een jaar later werd de Amerikaanse wereldkampioen met 50,68. Daarna liep ze lange tijd niet door blessures, ook miste ze de WK atletiek vorig jaar waar Bol wereldkampioene werd. Afgelopen maand maakte McLaughlin-Levrone haar rentree in Atlanta.

Bang van de tijd (52,70) werd Bol niet. "We rennen niet tegen elkaar. Ik kan misschien heel leuk met de beste wereldtijd daarheen gaan. Maar als zij een wereldrecord loopt in Parijs heb ik daar niets aan. Dus ik volg gewoon mijn eigen weg richting de Spelen en dan zie ik haar daar", vertelde de Europees kampioene op de 400 meter horden.

Bol tot nu toe sneller

Bol pakte afgelopen week voor de tweede keer op rij de Europees goud op de 400 meter horden. Ze klokte 52,49 en liep daarmee de snelste seizoenstijd. Het leverde Bol niet alleen een Europese titel op, maar ook een mooie prijzenpot.

De finale van de 400 meter horden op de Olympische Spelen is op donderdag 8 augustus. Bol is al geplaatst, McLaughlin-Levrone moet dat nog doen tijdens de kwalificatiewedstrijden in Eugene. Gezien haar vorm lijkt dat geen probleem en kunnen sportfans zich opmaken voor een bijzonder gevecht tussen Bol en McLaughlin-Levrone. Bij de vorige Spelen won de Nederlandse een bronzen medaille op de 400 meter horden.