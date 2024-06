Kelly Piquet schittert in bikini terwijl Max Verstappen het in Spanje zonder haar steun moet doen

Kelly Piquet en Max Verstappen genoten vorige week nog lekker van een vakantie, maar de Nederlander moest daarna snel door naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje. Zonder haar vriend schitterde Piquet vervolgens in een commerciële fotoshoot.

Verstappen en Piquet brachten de afgelopen week door in de Franse kustplaats St. Tropez. Dat leverde een aantal mooie vakantiekiekjes op van het stel. Ook Penelope, de dochter die Piquet met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat kreeg, was van de partij.

Verstappen kon echter niet te lang in de Franse plaats blijven, want hij rijdt dit weekend de Grand Prix van Spanje. Piquet besloot wel nog even te blijven hangen in St. Tropez en deed dat niet alleen vanwege het feit dat het lekker vertoeven is in de kustplaats, maar ook vanwege haar werk.

En met werk bedoelen we aan een zwembad liggen. Piquet deelt op haar Instagram namelijk beelden van een commerciële fotoshoot waarin ze het strand heeft ingeruild voor een zwembad in St. Tropez. 'Er kon geen beter idee dan dit zijn', schrijft ze bij de foto's waarin ze schittert in bikini. Dat kunnen we enkel met haar eens zijn.

Verstappen moet Piquet missen

Terwijl Piquet voor haar werk dus nog even in Frankrijk is gebleven, zit Verstappen een stukje verder op in Spanje. De Nederlander rijdt dit weekend in Barcelona de Grand Prix van Spanje en moet dat dus doen zonder de steun van Piquet. Verstappen miste daardoor misschien net wat snelheid in de kwalificatie waardoor hij de tweede tijd neerzette achter Lando Norris.

Het lijkt erop dat een weekje vakantie voor het koppel er voorlopig niet in zal zitten. Verstappen is de komende weken bezet vanwege de 'triple header' in de Formule 1. Na de race in Spanje staat volgende week al de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Een week daarna is dan alweer de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.