'Kreeftjes' Vivianne Miedema en vriendin kleuren rood op vakantie aan de kust: 'Herstellen met mijn fav's'

Vivianne Miedema heeft samen met haar vriendin en voetbalster Beth Mead het warme Griekenland uitgezocht om bij te komen van het voetbalseizoen. Daar flaneren ze op een boot, samen met familie en aanhang. Al was dat niet zonder gevolgen.

Eerder deze maand was Miedema nog met haar Australische teamgenoot Kaylan Marckese naar Schotland afgereisd, om daar de touren in een camper en veel te wandelen. Nu was het echter tijd om de zon op te zoeken en écht uit te rusten. Met haar vriendin Beth, broertje Lars, schoonbroer Ben en aanhang vloog de goalgetter af naar het Griekse eiland Rhodos.

Verbrand

Daar geniet het zestal van hun vakantie. Zo maakten ze onder meer foto's op een boot langs de kust en is te zien dat ze samen een hapje zijn wezen eten. De emoji van een kreeft die Miedema in de caption gebruikt, suggereert dat er in de gezelligheid weleens is vergeten zonnebrand te smeren. Zeker omdat haar vriendin en teamgenoot Beth, die eerder een relatie had met Daniëlle van de Donk, de emoji ook gebruikt in de comments. De verbrandde huid mag de pret echter niet drukken: 'De beste tijd met de beste mensen', reageert de Engelse.

Ook Miedema's broertje Lars is mee, samen met zijn vriendin Kiki Overbosch. Het stel is al jarenlang samen. Overbosch profiteert goed van het gezelschap van haar schoonzus, die niet alleen kan voetballen. "Bedankt voor het zijn van mijn persoonlijke fotograaf", grapt ze in het bijschrift van haar bericht op Instagram naar Vivianne Miedema.

Meneer Miedema bezit ook enig voetbaltalent. Hij speelde jarenlang in de jeugdopleidingen van SC Heerenveen en PEC Zwolle. Zijn debuut maakte hij echter bij FC Den Bosch, waar hij anderhalf jaar onder contract stond. Hij trok voor een half jaartje naar het Spaanse Vélez, waarna terugkeerde naar Nederland om op hoog amateurniveau te spelen. Daar speelde hij dichtbij huis achtereenvolgens voor SC Genemuiden, DVS'33 en Berkum. Na de zomer gaat hij voetballen in zijn geboorteplaats, Hoogeveen.

Mead bracht ook een broertje mee: Ben. De 26-jarige Engelsman heeft al geruime tijd een relatie met Olivia Grace, die ook mee is naar Griekenland.