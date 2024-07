Noa Lang laat spelers PSV wachten voor de shine, Guus Til reageert: 'Wat een engerd'

De voorbereiding van PSV op het nieuwe seizoen is in volle gang en je hebt dan altijd spelers die wat later op het trainingsveld zijn dan anderen. Neem Noa Lang. De aanvaller was al dan niet met opzet 'te laat' voor de training. Maar daardoor kon hij wel solo shinen op een filmpje van ESPN.

Volgens teamgenoot Guus Til is het klip en klaar: Lang kwam bewust later. "Hij wil gewoon alleen op de foto", hoor je de PSV-middenvelder roepen. "Ik ben echt nu pas klaar", reageert Lang direct.

Noa Lang en Guus Til geinen voor training PSV

Daar bleef het niet bij want de ESPN-cameraman daagt Lang ook een beetje uit. En dan kan de bad boy van PSV ook niets anders doen dan even lachend te poseren in de lens van de camera. "Wat een engerd, wat een engerd", giert Til het uit.

Landskampioen PSV is in voorbereiding op het nieuwe seizoen en begon niet al te best. De eerste oefenwedstrijd tegen Anderlecht ging met 3-0 verloren. Zaterdag volgt een andere Belgische tegenstander, Club Brugge. Die wedstrijd begint om 12.00 uur.