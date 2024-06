Sippe Jutta Leerdam in vliegtuig opgevrolijkt door foutje van steward(ess)

Jutta Leerdam zit in het vliegtuig. Waar naartoe, is de vraag. De Nederlandse schaatsster kondigde eerder deze week dat de vakantie er nu echt opzit en dat ze Amerika pas in maart 2025 weer ziet.

Ze was weer even bij haar vriend Jake Paul, die in Puerto Rico woont. De Amerikaan is nog een kleine maand verwijderd van zijn volgende boksgevecht tegen Mike Perry, nadat het grote gevecht tegen Mike Tyson werd uitgesteld. Ook voor Leerdam begint het echte werk nu echt weer.

Weemoedig

Leerdam werd in het vliegtuig waarmee ze Amerika verlaat al weemoedig. Ze postte, terwijl ze op haar stoeltje van Delta Airlines zat, al een compilatie van de afgelopen weken. De foto's laten vooral een stralende Leerdam zien, die veel knuffelt met Paul en z'n hond. Ook werkte ze zichzelf in het zweet.

Alcohol

Gelukkig voor haar vrolijkte een medewerker in het vliegtuig een sippe Leerdam al snel op. Waarschijnlijk probeerde Leerdam een alcoholische versnapering te bestellen. In Amerika is de leeftijd om legaal alcohol te drinken namelijk 21 jaar en de stewardess of steward geloofde niet dat Leerdam al zo oud was.

'Nog geen 21 toch?'

"Als je flight attendant zegt dat je toch nog geen 21 bent?", zet Leerdam op haar Tiktok. De Nederlandse kan niet anders dan daar weer om lachen. Zo stijgt ze toch nog met een goed gevoel op richting haar volgende bestemming. Zeer waarschijnlijk is dat Nederland, waar ze weer gaat trainen voor het komende schaatsseizoen.

Leerdam en Paul

Paul en Leerdam gaan elkaar voorlopig moeten missen. Paul gaat dus tegen Perry boksen op 20 juli en Leerdam gaat weer aan haar schaatsvorm werken. Mogelijk doet ze dat bij de Nederlandse ploeg Novus, waar ze voor haar vakantie naar Amerika ook even meetrainde.