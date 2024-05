WAG-oorlog: advocaten van vrouwen Wayne Rooney en Jamie Vardy vechten om vette rekening

De zaak tussen Coleen Rooney - vrouw van ex-voetballer Wayne - en Rebekah Vardy - vrouw van voetballer Jamie - heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. 'WAG War Three' staat voor de deur volgens Britse tabloids. Dit keer vechten de advocaten van beide vrouwen om een rekening van 320.000 pond (omgerekend zo'n 380.000 euro).

Voor de oorsprong daarvan moeten we terug naar de zomer van 2022. Coleen Rooney verdachte Rebekah Vardy ervan informatie te lekken naar The Sun. Dus verzon ze een valstrik en verspreidde ze nepnieuws naar Vardy. De informatie kwam uiteindelijk in Engelse pers terecht en dus wist Rooney genoeg.

Wagatha Christie

Vardy wilde haar onschuld bewijzen, beweerde zelf niet betrokken te zijn en sleepte Rooney voor de rechter wegens smaad. De zaak werd betiteld als Wagatha Christie. Echter kreeg de vrouw van de Leicester City-spits geen gelijk. De rechtbank concludeerde dat de agent van Vardy het nieuws van Rooney lekte naar The Sun en zij daarmee instemde.

'Onredelijk'

In oktober van datzelfde jaar oordeelde de rechter dat Vardy negentig procent van de kosten van mevrouw Rooney moest betalen, wat neerkwam op 800.000 pond. In mei 2024 keerde de zaak terug bij de rechter, omdat de vrouw van Rooney delen van de rekening van 325.000 pond van Vardy, waarvan zij twintig procent moet betalen, in twijfel trekt. Robin Dunne, de advocaat van Rooney, noemt de kosten volgens The Sun 'onredelijk en buitenproportioneel'.

Op vakantie

De advocaten van Vardy daarentegen houden vol dat de kosten evenredig zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat ze dit keer wel gelijk hebben. Mevrouw Vardy lijkt zich ondertussen niet echt druk te maken om de nieuwste rechtszaak. Zij verblijft met haar man en vijf kinderen in luxe in een Thais resort. Daar vieren ze de promotie van Leicester City naar de Premier League en een welverdiende vakantie.

Van de vorige rechtszaak tussen Vardy en Rooney is een documentaire gemaakt voor Disney+. Ook werd er een serie van gemaakt: Vardy v Rooney: A Courtroom Drama.