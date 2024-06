Wat als de vrouw van Jerdy Schouten tijdens EK bevalt van hun kind? 'Ik hoop dat ze blijft zitten'

Jerdy Schouten is door de afwezige Frenkie de Jong de vaste controleur op het middenveld van het Nederlands elftal dit EK. Hij speelde de eerste twee groepsduels en is nog 'verrassend fit', zo zei hij zelf tijdens een persbijeenkomst. Maar hij speelt ook met iets anders in zijn hoofd.

Schouten en zijn vrouw verwachten zeer binnenkort hun eerste kindje, een meisje. Hoewel Kirsten Zuidgeest (zo heet Schoutens vrouw) pas ná de finale van het EK is uitgerekend, houdt de middenvelder er wel rekening mee dat zijn dochtertje tijdens het EK geboren kan worden. "Die kans is er altijd", zegt de middenvelder van PSV tegen ESPN en Vandaag Inside.

Jerdy Schouten hield tranen in tijdens Wilhelmus: 'Ik keek expres weg toen ik dat zag' Jerdy Schouten had het tijdens het zingen van het Wilhelmus even zwaar en moest de tranen inhouden. De middenvelder zag de tranen over de wangen van zijn familieleden rollen en dat werd hem bijna te veel.

Sportnieuws.nl was ook op het persmoment en sprak met Jerdy Schouten en Bart Verbruggen. Check Sportnieuws.nl later vandaag voor uitgebreide interviews van de twee belangrijke krachten van Oranje op dit EK voetbal.

'Ik wil het niet uitspreken'

Wat gaat Schouten doen als zijn vrouw tóch tijdens het EK gaat bevallen? "Daar wil ik nog niet aan denken", zegt hij eerlijk. Maar hij heeft er al over nagedacht, zo blijkt wel uit zijn volgende antwoord. "Ik wil het niet uitspreken wat ik dan doe, want ik hoop gewoon dat ze voorlopig nog even blijft zitten."

'Het gaat heel goed'

Zijn vrouw werd tijdens het EK wel nog gespot tijdens de familiedag. "Het gaat heel goed met haar", zei Schouten. "We hopen dat ons kindje gewoon nog even blijft zitten. Er is altijd kans dat ze eerder geboren wordt, maar daar gaan we nog even niet van uit." De verwachting is nu dat hun kindje pas na de EK-finale op 14 juli geboren wordt.

Jerdy Schouten handelt niet alleen snel op het veld en tikt miljoentje af voor Brabantse villa Jerdy Schouten maakt op het Oranje-middenveld furore door snel te handelen en trekt dat door buiten het veld. De PSV'er heeft namelijk een villa op de kop getikt in het Brabantse Oirschot. En hoe!

'Na de EK-finale'

"Het is de bedoeling dat we de EK-finale spelen en dat het daarna lekker gebeurt", lacht Schouten tegen Noa Vahle, verslaggeefster van Vandaag Inside. "Daar hopen we op."

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland kan volgende ronde ruiken na gelijkspel in kraker tegen Frankrijk Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.