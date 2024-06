Familiemens Jerdy Schouten schittert 'dankzij' zus bij PSV én Oranje: 'Dat begon aan mij te knagen'

Het was een bijzonder moment voor Jerdy Schouten. Het was zijn EK-debuut tegen Polen, het Wilhelmus klonk door het stadion en hij had oogcontact met zijn familie. Hij moest zijn tranen tegenhouden, vertelde hij. Schouten is een familiemens in een harde voetbalwereld. “Dat komt door mijn warme opvoeding”, verklaart hij.

‘Hij gaat als een komeet’, ‘Hij is de belangrijkste man op het middenveld’, ‘Ik geniet ontzettend van hem’. Het zijn allemaal lovende kritieken die Schouten het afgelopen jaar heeft ontvangen. De middenvelder van PSV en het Nederlands elftal valt ook op dit EK weer in positieve zin op. Schouten geniet. “Iedereen zou het mooi vinden om hier te staan. Het gaat ook erg goed, gelukkig.

Jerdy Schouten hield tranen in tijdens Wilhelmus: 'Ik keek expres weg toen ik dat zag' Jerdy Schouten had het tijdens het zingen van het Wilhelmus even zwaar en moest de tranen inhouden. De middenvelder zag de tranen over de wangen van zijn familieleden rollen en dat werd hem bijna te veel.

'Het is mooi, het is groots'

Het spelen op het EK was een droom die uitkwam, een groter podium dan Schouten gewend is. Al is hij daar zelf niet zo mee bezig. “Ik heb natuurlijk ook al Champions League gespeeld. In het begin ben je je heel bewust van wat er allemaal gebeurt op het EK. Het is mooi, het is groots, maar nu is het gewoon presteren.”

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland kan volgende ronde ruiken na gelijkspel in kraker tegen Frankrijk Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

Tegenstanders

Van de tegenstanders ligt hij ook niet wakker. Schouten maakt dingen liever niet groter dan dat ze zijn. “Tegen Frankrijk stond ik bijvoorbeeld tegen Adrien Rabiot, dat is ook niet nieuw. Daar heb ik bij Bologna gewoon jaren tegen gespeeld (toen Rabiot bij Juventus voetbalde, red.).”

Reden voor overstap naar PSV

Het EK halen, of in ieder geval dichter bij Oranje komen. Het was één van de doelen die Schouten voor zichzelf had gesteld toen hij naar PSV ging. “Daar ziet iedereen je elke week. Je speelt Champions League daar, dat telt natuurlijk ook mee. Dichterbij Oranje komen, was kansrijker bij PSV."

'Dat knaagde aan mij'

Het sportieve was niet het enige waarvoor Schouten Bologna verliet voor Eindhoven. Ook zijn familie speelde een belangrijke rol, zoals dat altijd het geval is in het leven van Jerdy. “Ik had het super naar mijn zin bij Bologna en had ook net verlengd”, legt Schouten uit. “Maar mijn zus kreeg een kleintje en ik merkte ook wel dat dat aan mij knaagde. Ik kon haar de eerste drie maanden niet zien. Alleen maar via Facetime.”

Puzzelstukje PSV

De afstand begon Schouten op te breken. En toen PSV kwam, vielen de puzzelstukjes in één keer in elkaar. “PSV is een mooie combi van beide. Mijn sportieve ambities kan ik daar vervullen en ik ben dicht bij mijn familie. In het voetbal heb je niet heel vaak vrij en om op één vrije dag vanuit Italië heen en weer te vliegen is ook niet zo zinvol.”

Jerdy Schouten handelt niet alleen snel op het veld en tikt miljoentje af voor Brabantse villa Jerdy Schouten maakt op het Oranje-middenveld furore door snel te handelen en trekt dat door buiten het veld. De PSV'er heeft namelijk een villa op de kop getikt in het Brabantse Oirschot. En hoe!

Kind op komst

Voor Schouten breekt binnenkort ook een spannende periode aan. Zijn vrouw is zwanger en het kindje zit eraan te komen. Op Instagram lieten ze weten dat het kind in juli geboren gaat worden. Spannend voor het EK dus. “Met de kleine gaat het hartstikke goed, mijn vrouw voelt zich gelukkig ook top. We hebben veel contact, maar we verwachten momenteel dat ze nog even lekker blijft zitten. In ieder geval tot na de finale en de rondvaart”, eindigde Schouten met een knipoog.

Wat als de vrouw van Jerdy Schouten tijdens EK bevalt van hun kind? 'Ik hoop dat ze blijft zitten' Jerdy Schouten is door de afwezige Frenkie de Jong de vaste controleur op het middenveld van het Nederlands elftal dit EK. Hij speelde de eerste twee groepsduels en is nog 'verrassend fit', zo zei hij zelf tijdens een persbijeenkomst. Maar hij speelt ook met iets anders in zijn hoofd.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.